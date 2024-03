Prvú parkovaciu zónu PAAS v Karlovej Vsi by mali spustiť v lete, bude územím s jednou zónou

Prvá parkovacia PAAS zóna v bratislavskej Karlovej Vsi bude územím s jednou zónou.

„V praxi to bude znamenať, že ak má vodič trvalý pobyt napríklad na Donnerovej a bude mať rezidentskú kartu, bude môcť so svojím vozidlom zaparkovať vo svojej zóne, teda napríklad aj na Fadruszovej,“ vysvetľuje mestská časť na sociálnej sieti. Zónu PAAS v lokalite, ktorá je ohraničená ulicami Karloveská, Líščie údolie, Botanická a Svrčia, by mali spustiť v lete.

„Počet parkovacích miest bude zaregulovaný projektom, ktorý počíta s miestami spĺňajúcimi normy, technické listy Bratislavy a podobne. Nedá sa do počtu zahrnúť takzvané zvykové parkovanie obyvateľov tej-ktorej zóny PAAS,“ približuje vedúca oddelenia dopravy a územného rozvoja miestneho úradu Jana Španková. Regulácia parkovania v danej zóne bude od 14.00 do 24.00.

V praxi to bude znamenať, že ten, kto nie je rezident v zóne KV2, bude musieť po 14.00 zaplatiť hodinovú taxu, ktorá bude jedno euro na hodinu. Pre rezidentov bude k dispozícii rezidentská, návštevnícka karta, ale aj bonusová karta za desať eur ročne. Tá umožňuje obyvateľovi zaparkovať v inej zóne denne bezplatne na dve hodiny. V prípade rezidentských kariet môže jedna domácnosť získať tri karty.