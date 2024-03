Jeden z najstarších mostov v Prešovskom kraji sa dočkal obnovy, doprava bude obmedzená niekoľko mesiacov (video+foto)

Most ponad železničnú trať medzi Svitom a Štrbou sa dočkal rekonštrukcie, ide pritom o jeden z najstarších mostov v kraji. V rámci prác, na ktoré pôjde viac ako 3,2 milióna eur, pôvodný most zbúrajú a postavia úplne nový.

Obnova by mala trvať 240 dní

Starosta Štrby Michal Sýkora verí, že sa ich podarí ukončiť do začiatku zimnej sezóny, vyžiadajú si totiž aj výrazné dopravné obmedzenia. Uviedol to pre médiá počas prvého štatutárneho kontrolného dňa k začatiu stavebných prác.

Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského PSK Marcela Horvátha bol stav mosta na ceste tretej triedy už veľmi zlý, patrí pritom medzi desiatku mostov v kraji, ktoré si nevyhnutne žiadajú opravu.

Starosta pripomenul, že postavený bol počas druhej svetovej vojny, v roku 1942. „Myslím si, že presiahol dobu životnosti,“ poznamenal Horváth. Most je dlhý 24 metrov. V rámci projektu na ňom vybudujú aj chodníky pre peších. Obnova mosta a časti cesty, ktorá tvorí spojnicu medzi Štrbou a Tatranskou Štrbou, by mala potrvať 240 dní.

Obmedzenie železničnej dopravy

Pôvodne odhadovaná suma stavebných prác predstavovala 1,6 milióna eur, napokon bola navýšená na 3,2 milióna eur. Dôvodom bola zmena technologického postupu aj v súvislosti s oddialením výstavby takzvanej rýchlodráhy na trati Lučivná – Liptovský Mikuláš.

„Zatiaľ, kým nebude vypísaná výzva cez ministerstvo regionálneho rozvoja, používame investičné zdroje zo Slovak Investment Holding. Neskôr, keď bude vypísaná výzva a bude nám to schválené na Rade partnerstva, použijeme európske štrukturálne fondy,“ priblížil financovanie projektu predseda PSK Milan Majerský.

Horváth v rámci prác avizoval aj obmedzenie železničnej dopravy, v rámci ktorej sú plánované výluky. Podľa Majerského však budú musieť aj obyvatelia obce, pracujúci i študenti, dlhšiu dobu čeliť pre uzavretú cestu výrazným dopravným zápcham, obchádzkam a komplikáciám.

Starosta Sýkora dodal, že autobusy medzi Popradom a Štrbským Plesom, ktoré prechádzajú Štrbou, budú musieť napríklad zachádzať cez Važec.

„Ide o hlavný prístup do obce. Budeme teda teraz chodiť z východnej strany od Lučivnej v smere od Svitu, a zo strany západnej cez Važec. Bude to zachádzka, ale v záujme toho, aby sa most vymenil, je to potrebné,“ skonštatoval.