Zákon o rýchlosti pohybu na chodníku je nebezpečný pre deti, Znepokojené matky žiadajú prezidenta o pomoc

Znepokojené matky upozorňujú na nebezpečenstvo zákona o stanovení rýchlosti pohybu na chodníku. Občianske združenia Znepokojené matky a Cyklokoalícia sa obrátili s listom na prezidenta Petra Pellegriniho. V liste ho žiadajú, aby novelu zákona o cestnej premávke nepodpísal.
Novela z dielne poslanca Smeru-SDĽubomíra Vážneho bude mať podľa nich nebezpečné dopady na život detí a ich doprovod. Zákon ich totiž stanovením rýchlosti jazdy na bicykli či kolobežke na 6 kilometrov za hodinu vytlačí z chodníkov na cesty. Ako upozornili, deti na cesty nepatria a zo zákona môžu deti do 10 rokov veku jazdiť na bicykli či kolobežke po chodníku.
Najzraniteľnejšia skupina
V prípade, že novela bude schválená, budú musieť aj malé deti od 1. januára jazdiť po ceste medzi autami. Okrem listu združenie odovzdalo prezidentovi aj koláž fotiek detí v strašidelných maskách s nápisom „Odteraz jazdia po ceste – bojíte sa? My áno“.
„Predstavte si štvorročné dieťa, ktoré s rodičom bicykluje do škôlky. Má jazdiť po ceste medzi automobilovou a nákladnou dopravou? Pán poslanec mal zámer zvýšiť bezpečnosť, ale dopadne to opačne – bezprostredne ohrozí najzraniteľnejšiu skupinu – malé deti,“ upozornila urbanistka Ivana Nemethová z organizácie Znepokojené matky.
Ako podotkla, bicykel či kolobežka je zdravý ekologický spôsob dopravy, ktorý by mala spoločnosť podporovať. Namiesto toho sa však podľa nej idú z detí robiť páchatelia. Upozornila, že bežné dieťa ide na bicykli či kolobežke rýchlejšie než 6 kilometrov za hodinu, čiže po novom budú deti porušovať zákon.
Ochrana chodcov
„Sme presvedčené, že ochrana chodcov a bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky sa dá dosiahnuť inými, rozumnejšími opatreniami – napríklad budovaním oddelených cyklotrás, zavádzaním zón s obmedzenou rýchlosťou áut na 30 kilometrov za hodinu v obytných štvrtiach či vytváraním bezpečných priestorov pre deti pri školách,“ dodala Nemethová v mene Znepokojených matiek. Združenia tak v liste žiadajú prezidenta aby novelu nepodpísal.
„Rozumieme potrebe chrániť chodcov, avšak predmetná novela postihuje najzraniteľnejšie skupiny – deti a ich rodičov, ktorí využívajú bicykle či kolobežky ako ekologický a zdravý spôsob dopravy do školy alebo v rámci voľnočasových aktivít. Poslanec Vážny nepredložil žiadne dáta, ktoré by ukazovali, že by malé deti na chodníkoch boli významnou hrozbou,“ napísali v liste s vierou, že prezident využije svoje ústavne právomoci a vráti zákon na opätovné prerokovanie. „Veríme, že budete stáť na strane zdravého rozumu, bezpečnosti detí a udržateľnej mobility,“ uzavreli združenia v liste prezidentovi.
Novela zákona o cestnej premávke prešla v parlamente 79 hlasmi. Zákon zavádza maximálnu povolenú rýchlosť šesť kilometrov za hodinu na chodníkoch pre všetkých používateľov dopravných prostriedkov, ako sú bicykle, kolobežky, korčule či skateboardy.