Zákon o rýchlosti na chodníku sa stal terčom posmechu. Nariadenie sa netýka chodcov ani bežcov, tvrdí Melicher - VIDEO

Nariadenie o maximálnej rýchlosti chôdze na chodníku, obsiahnuté v schválenej novele zákona o cestnej premávke z dielne exministra dopravy Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), sa stal terčom posmechu. Predstavitelia strany Smer-SD však zdôrazňujú, že chodcov a bežcov sa nariadenie netýka.
Dezinterpretácia zákona
Internet zaplavili vtipné videá a obrázky, ktoré si robia posmech z toho, že rýchlosť chôdze pre chodcov bola zákonom stanovená na maximálne 6 kilometrov za hodinu. Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher sa však na sociálnej sieti vyjadril, že ide o dezinterpretáciu a že nerozumie tomuto posmechu na účet nového zákona o rýchlosti na chodníku. Tvrdí, že okolo zákona bolo popísaných kopu nezmyslov. Vysvetlil, že tento zákon chráni chodcov a bežcov pred stretmi s cyklistami a kolobežkami.
„Nie všetko, čo existuje v západnej Európe, by sme mali kopírovať a skúsenosti nám dávajú za pravdu. Nemusíme preto opakovať ani cyklopolitiku západných miest, kde ma cyklista prednosť pred všetkými ostatnými,“ uviedol Melicher s tým, že zákon chráni chodcov pred cyklistami a kolobežkármi, ktorí jazdia príliš rýchlo a môžu spôsobiť chodcom zranenia.
„Zákon sa v žiadnom prípade nedotkne chodcov ani bežcov. Jediné, čo sa upravuje, je to, aby ľudia na bicykloch a kolobežkách nejazdili po chodníkoch ako blázni a neohrozovali druhých. Áno, často hovoríme aj o turistoch, ktorí jazdia po mestách na elektrokolobežkách rýchlo a pod vplyvom,“ doplnil štátny tajomník. Podľa neho by mal každý človek žijúci v meste túto právnu úpravu oceniť, nie sa z nej smiať.
„Chápem, že protivládne médiá radi využijú šancu, prekrútia fakty a vymyslia si kopec hlúpostí, len aby uškodili vláde. Pravda je však niekde úplne inde. Zákon netrestá chodcov ani bežcov, ale naopak, chráni ich,“ uzavrel Melicher.
Klamstvá a zavádzanie
K právnej úprave sa na sociálnej sieti vyjadril aj Tobiáš Longauer (Smer-SD), ktorý spolupracoval na tvorbe tohto zákona. Vtipy, ktoré začali kolovať internetom označil za klamstvá a zavádzanie zo strany médií a opozície.
„Ten, kto toto bol schopný vypustiť do sveta z médií a opozície, by sa okamžite mal vrátiť do prvého ročníka na základnej škole a naučiť sa znovu čítať. Rýchlosť chôdze sa prikazuje dodržiavať len cyklistom a kolobežkárom na chodníku, v pešej zóne a podobných miestach. Chodci nie sú týmto zákonom absolútne nijako obmedzovaní. Práve naopak, zvyšuje sa ich bezpečnosť,“ dodal Longauer.