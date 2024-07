Zadarmo bude ešte viac diaľničných úsekov okolo miest, motoristi ušetria na viac ako 197 kilometrov diaľnic 

Motoristi budú môcť už onedlho využívať navyše ďalšie vybrané diaľničné úseky v okolí viacerých miest bez úhrady diaľničných známok. Novelizovaná vyhláška Ministerstva dopravy SR, ktorá vykonáva niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke, je už zverejnená a účinná bude 1. augusta.

Bez platenia bude podľa prílohy vyhlášky možné jazdiť na 23 úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest na mestských obchvatoch v dĺžke takmer dvesto kilometrov. Novo pridané vymedzené úseky bez úhrady známky predstavujú približne polovicu celkovej dĺžky.

Bez poplatku bude aj úsek D1 Poprad-Západ – Poprad-Východ

Po novom vodiči vozidiel do 3,5 tony nebudú od budúceho mesiaca platiť ani za prejazd podtatranského úseku D1 Poprad-Západ – Poprad-Východ. Ministerstvo dopravy totiž zapracovalo v medzirezortnom pripomienkovaní návrh poslanca Národnej rady SR za KDH Františka Majerského pridať spomínaný diaľničný úsek do zoznamu úsekov oslobodených od úhrady.

KDH vo štvrtok privítalo, že vyhláška umožní oslobodiť vybrané úseky diaľnic od úhrady diaľničnej známky a návrh, ktorým oslovili ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru), bude realitou.

František Majerský uviedol, že sa pozabudlo na popradský úsek D1 a zároveň ocenil, že ministerstvo dopravy akceptovalo a zapracovalo jeho pripomienku, aby bol aj úsek Poprad-Západ – Poprad-Východ bez úhrady.

Veľké uľahčenie života pre Popradčanov

„Bude to veľké uľahčenie života pre Popradčanov, ale aj všetkých ľudí naprieč Slovenskom. Pridaním ďalších úsekov to bude viac ako 197 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest bez úhrady,“ poznamenal František Majerský.

Predseda KDH a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský vnímal túto potrebu už dlhodobo.

„Toto opatrenie umožní zefektívniť plynulosť premávky v mestách a znížiť hluk. Čiže šetríme preťažené mestské časti, cesty a rovnako aj znižujeme negatívne dopady na životné prostredie,“ povedal Milan Majerský. Ako dodal, výrazne to pomôže ľuďom dochádzať do práce či žiakom do školy.