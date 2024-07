Ráž dostal na výjazdovom rokovaní vlády viaceré úlohy, týkajú sa výstavby kľúčových úsekov diaľnic na Kysuciach a Orave

Na výjazdovom rokovaní vlády v severooravskej obci Zákamenné (okres Námestovo) dostal viaceré úlohy aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru). Týkajú sa prípravy výstavby zvyšných úsekov diaľnice D3 na Kysuciach, úsekov rýchlostnej cesty R3 práve na Orave, ako aj zvýšenia kapacity ciest v regióne a plánovanej obnovy mostov na cestách prvej triedy formou projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

Jednou z úloh rezortu dopravy je priebežne zabezpečiť zazmluvnenie vyhotovenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ako aj analýzu majetkovo-právneho vysporiadania pre dva úseky R3 od Nižnej po Sedliacku Dubovú. Vyplýva to z uznesenia vlády k Analýze sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

Z úlohy od vlády sa tešia

Ide o plánované úseky R3 Nižná – Dlhá nad Oravou v dĺžke viac ako osem kilometrov a Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová s dĺžkou takmer päť kilometrov.

„R3 od Nižnej po Dubovú bola zastavená v roku 2023 napriek tomu, že je hotová tzv. EIA, to znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Je vydané územné rozhodnutie na obidva úseky, z neznámych dôvodov zastavené v roku 2023,“ povedal Jozef Ráž. Podľa neho sa tešia z úlohy, ktorú dostali z vlády, pokračovať v projektovej príprave, v majetkovo-právnom vysporiadaní a zazmluvnení ďalšej časti – dokumentácie pre stavebné povolenie.

Verejné obstarávanie na dodávateľa Správy EIA pre R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín juh – križovatka D1 je potrebné vyhlásiť do 31. októbra 2024. Týka sa to dvoch pripravovaných úsekov na tejto trase Oravský Podzámok – Dolný Kubín juh (8,6 kilometra) a Dolný Kubín juh – križovatka D1 (10,4 kilometra).

Treba spraviť celkový posudok

„Máme vypracovaný zámer EIA, ale treba spraviť celkový posudok. Aj tu sme dostali úlohu pokračovať, pripraviť napojenie z D1 smerom na R3,“ ozrejmil minister dopravy. Možnosť zvýšenia kapacity ciest I/59 a I/70 s časovým a finančným harmonogramom majú v rezorte posúdiť do konca tohto roka, je to alternatíva do času výstavby R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín juh – križovatka D1.

„Takisto sme sa dotkli D3, kde na jeden úsek máme vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa a na ďalšie dva, dúfame, ako sme avizovali, vyhlásime na jeseň,“ priblížil minister dopravy. Verejné obstarávania pre úseky D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (vyše 11 kilometrov) a Kysucké Nové Mesto – Oščadnica (takmer 11 kilometrov) zostáva vyhlásiť do konca tohto roka.

„Dávame prísľub, že to do konca roka vyhlásené určite bude. Dúfajme, že verejné obstarávania budú bezproblémové,“ uviedol Jozef Ráž. Tender na druhú polovicu úsek D3 Oščadnica – Čadca, Bukov vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už koncom mája.

Navrhnúť chce ďalšie diaľničné úseky v príprave

Minister podotkol, že ešte čakali na účinnosť zákona o strategických investíciách, ktorý je po zverejnení už účinný. Na ďalšiu vládu chce navrhnúť všetky diaľničné úseky v príprave, ktoré považujú za dostatočne legitímne, aby získali štatút strategickej investície.

„Mali by sa aplikovať aj určité zjednodušené postupy práve pri verejnom obstarávaní. Veríme tomu, že sa nám to podarí obstarať v rozumnom čase,“ očakáva minister s tým, že to platí aj pre pripravovaný úsek D1 Turany – Hubová.

V rámci pripravovaného PPP projektu plošnej obnovy mostov na cestách I. triedy má rezort dopravy do konca roka zahrnúť do posudzovania vhodnosti realizácie projeku aj mosty na cestách I. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji. Pôjde o poškodené mosty v stupňoch strednotechnického stavu 4 – 7.