Vyššie mýto pre nákladné autá by zvýšilo náklady na prepravu tovarov, ktoré by mohli následne zdražieť

Zvýšenie sadzieb mýta pre nákladné vozidlá v závislosti od emisií CO2 by vyvolalo nárast nákladov na prepravu tovarov. Cestní dopravcovia by ich mohli preniesť do výslednej ceny tovarov pre spotrebiteľov.

Ide o ďalší návrh v rámci možných opatrení na ozdravenie verejných financií.

Takmer sto miliónov naviac

Ministerstvo financií SR očakáva, že vyššie poplatky pre automobily nad 3,5 tony za využívanie diaľnic a ciest by v druhom polroku 2024 prinieslo dodatočných 98 miliónov eur.

V rokoch 2025 a 2026 by zdroje z výberu mýta vzrástli o 203 miliónov eur a 210 miliónov eur.

„Úprava mýta odzrkadľujúca emisie CO2 je účinné opatrenie na lepšie zachytenie externalít nákladných vozidiel s naftovým motorom,“ odôvodnil návrh na zvýšenie mýtnych sadzieb rezort financií.

Bezemisné vozidlá by neplatili

Na Slovensku zatiaľ nepremietnutá revízia smernice Európskej únie navrhuje dodatočný poplatok za CO2 vo výške od 12 eurocentov za kilometer.

Tak by sa zvýšili prevádzkové náklady naftovým vozidlám, zatiaľ čo bezemisné vozidlá by od poplatku boli oslobodené.

„Súčasná sadzba mýta pre jednotlivé kategórie ťažkých úžitkových vozidiel na Slovensku sa odvíja od prejdenej vzdialenosti a emisnej normy EURO, avšak emisie skleníkových plynov nie sú zohľadnené,“ vyplýva z návrhu.

12 eurocentov za kilometer

Dodatočný poplatok v rámci mýta na Slovensku je odhadovaný podľa smernice EÚ vo výške 12 eurocentov za kilometer pre vozidlá na konvenčný pohon.

„Pri odhade dodatočných zdrojov sme vychádzali z prognózy počtu jednotlivých kategórií ťažkých úžitkových vozidiel a najazdených kilometrov,“ vysvetlilo ministerstvo financií.

Sadzby mýta možno zmeniť úpravou nariadenia vlády a nastavením nových sadzieb v mýtnom systéme. Odhadovaná dĺžka štandardného legislatívneho procesu je deväť mesiacov.