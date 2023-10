ČESMAD Slovakia sa obáva opatrení Ódora a nazýva ich „atómovou bombou“ pre cestnú dopravu

Navrhované opatrenia úradníckej vlády Ľudovíta Ódora na ozdravenie verejných financií sa nepáčia Združeniu cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia. To ich v stanovisku v piatok označilo za „atómovú bombu“ pre cestnú dopravu.

Prípadné zvýšenie sadzieb z mýta pre nákladné autá má za tri roky priniesť navyše 511 miliónov eur, dodatočné spoplatnenie ďalších úsekov ciest vrátane intravilánov v mestách ďalších 151 miliónov eur a zvýšenie cien nafty a benzínu 184 miliónov eur.

115-percentný nárast

„V roku 2024 by tak dopravcovia s vozidlami s viac ako 3,5 tony, čo sú aj menšie rozvážkové vozidlá nielen ťažké kamióny, na mýte zo zvýšených sadzieb a rozšírenia spoplatnenej siete zaplatili o 126 miliónov eur viac, ako sa naplánovalo na tento rok. Predstavuje to 54-percentný nárast,“ informoval prezident ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský. Ako podotkol, v roku 2025 by cestní dopravcovia za mýto zaplatili už o 262 miliónov eur viac, čo by bolo viac o 115 %.

Dotklo by sa to celého hospodárstva

Podľa prezidenta profesijnej organizácie zamestnávateľov v cestnej doprave vzhľadom na zlý stav tohto sektora podnikatelia nedokážu uvedené nárasty zvládnuť bez zvyšovania cien služieb a prepravovaných tovarov.

„To v konečnom dôsledku opäť zrýchli infláciu a spomalí ekonomický rast. Práve rast inflácie je pre Slovensko podľa analytikov jeden z najväčších problémov a konsolidačné opatrenia by ju nemali zvyšovať,“ dodal Piešťanský.

Doprava a logistika predstavujú 5,9 % slovenského hrubého domáceho produktu, podľa združenia však ovplyvňujú prakticky celé hospodárstvo, keďže od dopravy závisí fungovanie priemyslu, zásobovanie firiem i obchodov, ktoré zabezpečujú základné životné potreby.