Slovensko sa vo výstavbe diaľnic môže učiť od susedov, v EÚ dlhodobo zaostáva a patrí medzi posledné krajiny

Slovensko sa v zefektívnení a zrýchlení prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest môže inšpirovať v susedných krajinách v rámci V4 aj v Rakúsku.

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), ktorá zorganizovala vo štvrtok stretnutie odborníkov v tejto oblasti, chce poskytnúť hlavné pozitívne poznatky pre rozvoj domácej diaľničnej siete.

V jej budovaní Slovensko dlhodobo zaostáva, ako jedna z posledných krajín v Európskej únii ani po tridsiatich rokoch samostatnosti stále nemá dokončené súvislé diaľničné spojenie dvoch najväčších miest, teda Bratislavy a Košíc.

Poľsko ako príklad pre Slovensko

„Už keď sa rozhodneme, že treba niečo postaviť, aby sme to postavili s ohľadom na všetky podmienky, či je to životné prostredie alebo vlastníci. Keď sa toto vyrieši, aby sme potom už stavali rýchlo,“ povedal pre agentúru SITA na konferencii o diaľniciach a rýchlostných cestách predseda SKSI Vladimír Benko.

Ako príklad pre Slovensko v rýchlosti výstavby diaľnic uviedol najmä Poľsko, kde od vstupu do EÚ v roku 2004 vybudovali približne 4-tisíc kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest.

Ich dĺžka už dosiahla viac ako 4 600 kilometrov a do roku 2030 by to malo byť 5-tisíc kilometrov. Proces od začiatku prípravy cez obstarávanie po dokončenie výstavby u nášho severného suseda trvá zhruba osem rokov, na Slovensku približne 14 rokov.