Výber mýta na Slovensku prudko vzrástol, dopravcovia zaplatili takmer 319 miliónov eur

Dopravcovia zaplatili v roku 2025 za používanie spoplatnených ciest a diaľnic na Slovensku takmer 319,05 milióna eur bez DPH. V roku 2024 dosiahol výber mýta výšku 255,1 milióna eur bez DPH. Ako uviedol hovorca spoločnosti SkyTollMiroslav Beneš, medziročný nárast ovplyvnila vyššia intenzita dopravy, ale aj úprava sadzieb mýta, prvá od roku 2019.
Rozsah elektronického mýtneho systému
Od 1. júla 2025 zaviedla spoplatnenie emisií oxidu uhličitého (CO₂) v súlade s európskou smernicou Eurovignette. Elektronický mýtny systém je na Slovensku prevádzkovaný na sieti ciest s celkovou dĺžkou 8 283 kilometrov. Len v decembri 2025 presiahol výber mýta od vozidiel s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony sumu 26,7 milióna eur bez DPH.
„Celkovo bolo pri zabezpečovaní výberu mýtnych poplatkov na Slovensku v decembri spracovaných viac ako 46,6 milióna mýtnych transakcií,“ uviedol Beneš.
Porušenia zákona a vynucovanie mýta
Systém spoločnosti SkyToll využívalo v decembri v priemere 16 844 vozidiel denne. Ku koncu mesiaca bolo pre dopravcov vydaných približne 153-tisíc palubných jednotiek, z toho 35 percent pripadalo na domácich dopravcov zo Slovenska.
Mobilné jednotky vynucovania riešili v decembri 151 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Najčastejším priestupkom bol nesprávne nastavený počet náprav v palubnej jednotke, ktorý bol zaznamenaný v 85 prípadoch. Najviac porušení sa týkalo vodičov zo Slovenska, Poľska a Maďarska.
Zákaznícka linka elektronického mýtneho systému prijala v decembri 2 373 hovorov. Online samoobsluhu využilo 7 739 unikátnych používateľov, pričom celkový počet návštev dosiahol takmer 77-tisíc.