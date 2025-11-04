Vodiči by pri nákupe diaľničnej známky mali dbať na dôležitú vec, inak riskujú pokutu

Vodiči, ktorí vstúpia na spoplatnené úseky ciest bez platnej diaľničnej známky, riskujú pokutu. Upozornila na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá eviduje v poslednom období viacero prípadov, keď si motoristi zakúpili známku s neskorším dátumom začiatku platnosti, no diaľnicu začali využívať okamžite.
Kontrola dátumu
Platná diaľničná známka je podmienkou pre vstup na spoplatnené úseky ciest. Motoristi by preto mali po kúpe vždy skontrolovať dátum jej platnosti.
„V prípadoch, keď si motorista zakúpi diaľničnú známku u neoficiálnych predajcov, je dôležité byť ostražitý dvojnásobne. Doba platnosti často môže byť iná, ako si zákazník zadal,“ upozornili diaľničiari.
Notifikačná služba
NDS preto odporúča využívať len oficiálne predajné kanály, ktorými sú web www.eznamka.sk, mobilná aplikácia eznamka alebo oficiálne predajné miesta. Motoristi môžu zároveň využiť bezplatnú notifikačnú službu, ktorá ich upozorní na blížiaci sa koniec platnosti známky.
„Ak chce zákazník využiť túto možnosť, musí pri úhrade zadať aspoň jeden z kontaktných údajov, ako je e-mail, alebo telefónne číslo. Štandardne je správa zasielaná tri dni pred exspiráciou,“ dodala NDS.