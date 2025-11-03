Predaj diaľničných známok začal o mesiac skôr. Aké sú ceny?

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila predaj diaľničných známok na rok 2026, a to o mesiac skôr ako po minulé roky. Ceny jednotlivých druhov známok zostávajú nezmenené. Diaľničiari zároveň apelujú na motoristov, aby pri kúpe využívali výhradne oficiálne predajné kanály, čím sa vyhnú poplatkom navyše a možným komplikáciám pri reklamáciách.
Viac pohodlia a flexibility
Podľa riaditeľa úseku spoplatnenia a IT NDS Petra Brašku prinieslo prevzatie systému predaja diaľničných známok zo strany NDS v roku 2024 viacero pozitívnych zmien. „Zmeny prinášajú vodičom viac pohodlia a flexibility pri nákupe diaľničných známok. Nákup je rýchlejší, jednoduchší a prispôsobený moderným technológiám,“ uviedol Braška.
NDS v poslednom období zaviedla viaceré inovácie. Do portfólia pribudla jednodňová diaľničná známka, zmodernizovala sa webová stránka www.eznamka.sk a rozšírili sa možnosti platby o Apple Pay a Google Pay. Od januára tohto roka sa tiež zjednotili pravidlá pre všetky typy elektronických diaľničných známok. Zatiaľ čo predtým bolo možné posunúť dátum začiatku platnosti o 13 dní od nákupu, teraz je to až o 60 dní, čo vodičom umožňuje lepšie plánovanie ciest.
NDS apeluje na nákup cez oficiálne kanály
Cena 365-dňovej diaľničnej známky zostáva 90 eur, 30-dňová známka stojí 17,10 eura, 10-dňová je dostupná za 10,80 eura a jednodňová má cenu 8,10 eura. „Naďalej apelujeme na motoristov, aby si diaľničnú známku kupovali výhradne cez oficiálne kanály. Takto si zabezpečia platnú známku bezpečne a za najnižšiu cenu,“ zdôraznil Braška.
Diaľničnú známku je možné zakúpiť cez web, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo na informačno-predajných miestach pri hraničných priechodoch.