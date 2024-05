Vlaky pre výluky nejazdia na viacerých úsekoch, cestujúci môžu využiť náhradnú autobusovú dopravu

Železničná doprava je od začiatku týždňa na niekoľko dní obmedzená napríklad medzi Bratislavou a maďarskou Rajkou aj Banskou Bystricou a Zvolenom.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre avizované práce na trati zaviedla na viacerých úsekoch náhradnú autobusovú dopravu, zároveň v rámci mimoriadností na železniciach upozornila na predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukami.

Linka Bratislava – Rajka

Na linke Bratislava-Nové Mesto – Rajka a späť od 20. do 23. mája nejdú štyri osobné vlaky. Týka sa to spojov s odchodmi z bratislavského Nového Mesta 8:34, 10:34 a opačne z Rajky 9:49, 11:49. Náhradná doprava za tieto vlaky zastavuje aj pri staniciach v mestských častiach hlavného mesta v Petržalke a Rusovciach.

Vlaky na maďarskom úseku Rajka – Hegyeshalom podľa železničiarov premávajú podľa cestovného poriadku a autobusy náhradnej dopravy zabezpečujú prípoj k uvedeným vlakom a od nich.

Úsek Bratislava-Nové Mesto – Rajka má 29 kilometrov, po Rusovce 22 kilometrov.

Obmedzenia medzi Zvolenom a Banskou Bystricou

Obmedzenia na železniciach sú do piatka aj medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, a to pre úpravu infraštruktúry na úsekoch Radvaň – Vlkanová a Sliač kúpele – Vlkanová.

Týkajú sa denne dvoch rýchlikov Urpín premávajúcich medzi Banskou Bystricou a Bratislavou, štyroch rýchlikov Fatran na linke Vrútky – Zvolen a späť a dvoch osobných vlakov medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Vlaky dotknuté touto výlukou môžu podľa železničiarov meškať predbežne 15 minút.

Od 20. do 23. mája medzi Zvolenom a Banskou Bystricou nejdú rýchliky Urpín s odchodom z Banskej Bystrice 10:31, zo Zvolena opačne 11:06.

Nepremávajú ani rýchliky Fatran

V tých istých dňoch nepremávajú medzi Banskou Bystricou a Sliačom kúpeľmi rýchliky Fatran, ktoré majú odchod z Banskej Bystrice do Zvolena 9:25, 11:31, zo Sliača kúpeľov opačne do Vrútok 10:15, 12:15.

Na tomto úseku nejdú ani osobné vlaky s odchodom zo Sliača kúpeľov do Banskej Bystrice 10:47, z Banskej Bystrice do Zvolena 10:48.

Výluky medzi Zvolenom a Vlkanovou

V piatok 24. mája nebude fungovať osem vlakov ani medzi Zvolenom osobnou stanicou a Vlkanovou.

Týka sa to rýchlikov Fatran s odchodmi z Vlkanovej do Zvolena 9:41, 11:41, zo Zvolena do Vrútok 10:06, 12:06, rýchlikov Urpín s odchodom z Vlkanovej do Bratislavy 10:41, zo Zvolena do Banskej Bystrice 11:06 a osobných vlakov odchádzajúcich zo Zvolena do Banskej Bystrice 10:35, z Vlkanovej do Zvolena 11:00.

Náhradná autobusová doprava má trasu Zvolen osobná stanica – Zvolen mesto – Sliač kúpele – Veľká Lúka – Hronsek – Vlkanová – Radvaň – Banská Bystrica mesto – Banská Bystrica.

Úsek Zvolen – Banská Bystrica má 21 kilometrov, Sliač kúpele – Banská Bystrica 15 kilometrov, Zvolen osobná stanica – Vlkanová 12 kilometrov. Celá trať Zvolen – Vrútky je dlhá 96 kilometrov, okrem Banskej Bystrice vedie aj cez Turčianske Teplice a Martin.

Úsek Dubová – Medzibrod

Na úseku Dubová – Medzibrod medzi okresmi Brezno a Banská Bystrica 20. až 23. mája vypadli tri vlaky.

Ide o dva zrýchlené vlaky jazdiace na linke Margecany – Banská Bystrica a späť, ktoré majú odchod z Dubovej, časti Nemeckej, do Banskej Bystrice 9:36 a opačne z Medzibrodu na Margecany 10:39. Nejde ani osobný vlak odchádzajúci z Dubovej 11:36, z Medzibrodu 11:48 na linke Brezno mesto – Banská Bystrica.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 10 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ uviedla ZSSK.

Náhradná autobusová doprava

Cestujúci môžu za uvedené vlaky využiť náhradnú autobusovú dopravu medzi Dubovou a Medzibrodom cez Nemeckú a Brusno kúpele.

Úsek Medzibrod – Dubová má 8 kilometrov, je súčasťou trate Banská Bystrica – Červená Skala dlhej 86 kilometrov, prechádzajúcej napríklad cez Slovenskú Ľupču, Podbrezovú, Brezno, Polomku či Heľpu.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.