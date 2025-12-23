Vlaky budú jazdiť aj na Štedrý deň, v službe bude viac ako tisíc zamestnancov ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zabezpečuje železničnú dopravu aj počas Štedrého dňa a celých vianočných sviatkov. Prevádzka vlakov pokračuje v rámci verejnej služby bez prerušenia, pričom o plynulý chod sa stará viac ako tisíc zamestnancov po celom Slovensku.
Na Štedrý deň bude v službe viac ako tisíc zamestnancov ZSSK, medzi ktorými sú rušňovodiči, vlakvedúci, dispečeri, pracovníci údržby, technického a administratívneho zázemia. Ich úlohou je zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú dopravu počas sviatočných dní.
Prevádzka v plnom rozsahu
„V čase, keď si mnohí užívame chvíle pokoja s rodinou, stovky našich kolegov sú v práci, aby sa ľudia mohli dostať domov k svojim blízkym. Verejná služba znamená viac než poskytovanie spojenia – je to prevzatie zodpovednosti bez ohľadu na deň v kalendári. Za to im patrí úprimné poďakovanie,“ uviedla generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová a zároveň priala cestujúcim pokojné Vianoce a bezpečný návrat domov.
Vlaky sú počas vianočných sviatkov zaplnené na 76 percent, ZSSK odporúča cestujúcim využiť voľnejšie spoje
Prevádzka zostáva v plnom rozsahu aj počas najpokojnejších dní v roku. Dispečerské tímy a zamestnanci v teréne sledujú aktuálnu situáciu vrátane vplyvov zimného počasia a reagujú podľa potreby.
Vedúci prevádzky Oblastnej správy depa Zvolen Patrik Novotný zdôraznil, že rušňovodiči si počas vianočného obdobia ešte intenzívnejšie uvedomujú svoju zodpovednosť, aby ľudia mohli včas prísť domov k svojim blízkym na sviatky.
Slušne vlakom
Vianočná atmosféra vládne aj vo vlakoch, kde si cestujúci v reštauračných vozňoch diaľkových expresných spojov môžu vychutnať tradičnú kapustovú polievku alebo šálku vareného vína, čo prispieva k sviatočnej nálade.
ZSSK tiež pripomína dôležitosť vzájomného rešpektu počas cestovania, a to nielen na sviatky. Kampaň „Slušne vlakom“ zdôrazňuje, že malé gestá a ľudský prístup, ako je úsmev či pochopenie, môžu urobiť cestu príjemnejšou. Vlakvedúca Lýdia Pučanová z Košíc poznamenala, že počas sviatkov sa stretávajú s rôznymi príbehmi a emóciami, čo robí ľudský prístup k cestujúcim ešte dôležitejším.
Vlaky ZSSK ponesú symbol Vianoc naprieč Slovenskom, Betlehemské svetlo sa dostane do stoviek miest
ZSSK denne vypraví približne 1 800 vlakov a prepraví viac ako 200-tisíc cestujúcich, čím zostáva spoľahlivým spojením medzi mestami a regiónmi pre ľudí cestujúcich za rodinou, do práce alebo za oddychom. Spoločnosť zároveň ďakuje všetkým zamestnancom aj ich rodinám za ich prácu a podporu počas sviatkov, keď nie všetci môžu byť doma, ale musia zabezpečiť verejnú dopravu na celom Slovensku.