Víkendová uzávera diaľnice D1 pri Bratislave je odložená, NDS práce posúva na neskorší termín

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) oznámila zrušenie plánovanej víkendovej uzávery diaľnice D1 v smere do Bratislavy. Pôvodne sa mali v termíne od 13. do 16. novembra vykonávať významné úpravy na diaľnici.
Práce, ktoré sa mali realizovať, zahŕňali frézovanie približne polkilometrového úseku vozovky, pokládku nových asfaltových vrstiev, demontáž zvodidiel, ako aj inštaláciu dočasného a trvalého dopravného značenia. Vďaka tomu mala byť zvýšená bezpečnosť a komfort cestovania na tomto úseku.
D1 pri Bratislave bude v smere do mesta uzavretá, diaľničiari informujú o náhradných trasách
Rozhodnutie o zrušení uzávery súvisí s aktuálne komplikovanou dopravnou situáciou v okolí Bratislavy, ktorá by mohla viesť k výrazným nepríjemnostiam pre vodičov. NDS sa tak rozhodla odložiť práce na neskorší, ešte neurčený termín.
O novom termíne uzávery a realizácii prác NDS včas informuje verejnosť, aby mohli vodiči lepšie plánovať svoje trasy a vyhnúť sa dopravným komplikáciám.