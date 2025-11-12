Víkendová uzávera diaľnice D1 pri Bratislave je odložená, NDS práce posúva na neskorší termín

Rozhodnutie o zrušení uzávery súvisí s aktuálne komplikovanou dopravnou situáciou v okolí Bratislavy.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Logo NDS
Foto: ilustračné, SITA/Peter Rusko
Bratislava Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Bratislava

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) oznámila zrušenie plánovanej víkendovej uzávery diaľnice D1 v smere do Bratislavy. Pôvodne sa mali v termíne od 13. do 16. novembra vykonávať významné úpravy na diaľnici.

Práce, ktoré sa mali realizovať, zahŕňali frézovanie približne polkilometrového úseku vozovky, pokládku nových asfaltových vrstiev, demontáž zvodidiel, ako aj inštaláciu dočasného a trvalého dopravného značenia. Vďaka tomu mala byť zvýšená bezpečnosť a komfort cestovania na tomto úseku.

Rozhodnutie o zrušení uzávery súvisí s aktuálne komplikovanou dopravnou situáciou v okolí Bratislavy, ktorá by mohla viesť k výrazným nepríjemnostiam pre vodičov. NDS sa tak rozhodla odložiť práce na neskorší, ešte neurčený termín.

O novom termíne uzávery a realizácii prác NDS včas informuje verejnosť, aby mohli vodiči lepšie plánovať svoje trasy a vyhnúť sa dopravným komplikáciám.

Firmy a inštitúcie: NDS Národná diaľničná spoločnosť
Okruhy tém: D1 Dopravné obmedzenia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk