Od pondelka 20. mája bude na Hradskej ulici vo Vrakuni obmedzená doprava, dôvodom je rekonštrukcia mosta

Od pondelka 20. mája čakajú vodičov na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni dopravné obmedzenia. Ako informuje hovorca magistrátu Peter Bubla, pre rekonštrukciu mosta na Hradskej nebudú môcť od tohto dátumu jazdiť po moste vozidlá nad 7,5 tony.

„Ide o ďalší nevyhnutný krok v súvislosti s avizovanou rekonštrukciou tohto mosta, na ktorú sme už pred časom upozorňovali,“ uviedol.

Zakázaný prejazd pre vozidlá nad 7,5 tony

„Na základe posúdenia aktuálneho stavu Žilinskej univerzity s účinnosťou od dnešného dňa vyhlasujeme k mostu mimoriadnu situáciu, čo nám umožňuje operatívnejšie spustiť sériu krokov na zabezpečenie prevádzky mosta a následnej modernizácie,“ priblížil hovorca. V spolupráci s prevádzkovateľmi inžinierskych sietí budú tiež realizovať prekládku sietí, ktoré sú vedené cez most Hradská, čím sa most odľahčí a zaistí sa bezpečnosť.

„Zároveň, od pondelka 20. mája bude na základe prepočtu zaťažiteľnosti, ktorý v rámci posúdenia aktuálneho stavu realizovala Žilinská univerzita, zakázaný na moste prejazd pre vozidlá nad 7,5 tony, s výnimkou vozidiel MHD,“ poznamenal s tým, že most môže byť naďalej prejazdný pre autá a vozidlá do 7,5 tony, MHD, cyklistov a chodcov.

Zlý technický stav mosta

Most bude v režime s vylúčenou dopravou nad 7,5 tony fungovať do začiatku realizácie komplexnej modernizácie, ktorej projekt pripravujú.

Viac než polstoročie využívania mosta a dodatočné zásahy si podľa mesta vybrali svoju daň a podpísali sa pod jeho zlý technický stav. Aby do času komplexnej modernizácie mohli obyvatelia most naďalej využívať, v predchádzajúcich týždňoch uzavreli a postupne demontujú drevené časti lávok pre peších, čím most čiastočne odľahčili. Nasledujúcim krokom bude od pondelka vylúčenie nákladnej dopravy.