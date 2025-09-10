Petržalská električka je od začiatku školského roka rýchlejšia, v rannej špičke jazdí každé 2,5 minúty - VIDEO

Nová električková trať do bratislavskej Petržalky je od začiatku nového školského roka rýchlejšia. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, v rámci školského režimu jazdí v rannej špičke každé 2,5 minúty. „Prvé dni školského roka ukázali, že linka ich zvláda bez zásadných problémov a električková doprava je plynulá,“ konštatuje magistrát.
Hlavné mesto priblížilo, že na všetkých križovatkách v Petržalke postupne doladili preferenciu električiek, vďaka čomu sa zrýchlila aj priemerná jazdná doba električky. Trasa Šafárikovo námestie – Južné mesto tak podľa najnovších meraní trvá 11 minút, 57 sekúnd a trasa Južné mesto – Šafárikovo námestie 13 minút a 7 sekúnd.
Projekt predĺženia električkovej trate do Petržalky sa stal 27. júla, po niekoľkých neúspešných pokusoch, realitou. Súčasťou výstavby nového nosného dopravného systému sú aj nové cesty, chodníky a šesť kilometrov segregovanej cyklotrasy. Ministerstvo dopravy SR na výstavbu električkovej trate schválilo sumu viac ako 86 miliónov eur, z čoho 73 miliónov pochádza z fondov Európskej únie a 8,6 milióna eur zo štátneho rozpočtu.
Električková linka 3, ktorá premáva z konca Petržalky až do Rače, sa podľa Dopravného podniku Bratislava (DPB) stala najfrekventovanejšou električkovou linkou v Bratislave, na ktorej denne vypravia takmer 500 spojov. Nový nosný systém dopravy v Petržalke bol navrhnutý tak, aby umožnil čo najrýchlejší presun z autobusovej zastávky na električkovú, a tiež aby sa autobusové linky pretínali s traťou a zvážali tak obyvateľov okrajovejších častí mestskej časti.