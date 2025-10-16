V Bánovciach nad Bebravou pribudne nová križovatka, NDS vyhlásila súťaž za vyše šesť miliónov eur

Nová križovatka podľa NDS vytvorí alternatívu pre miestnu cestu prvej triedy, ktorá je už na hranici kapacitných možností.
Národná Národná diaľničná spoločnosť má v pláne spolupracovať s vysokými školami diaľničná spoločnosť
Foto: ilustračné, SITA/Peter Rusko.
Národná diaľničná spoločnosť vo štvrtok vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu križovatky R2 Bánovce – východ. Predpokladaná hodnota zákazky je necelých päť miliónov eur bez DPH (6,15 mil. eur s DPH). Nová križovatka zlepší dopravnú situáciu v meste a najmä zásadne odbremení Bánovce nad Bebravou od tranzitnej dopravy.

Nová križovatka podľa NDS vytvorí alternatívu pre miestnu cestu prvej triedy, ktorá je už na hranici kapacitných možností. V rámci križovatky sa postaví odbočovacia a pripájacia vetva, ktorými sa doprava napojí na existujúci úsek R2 Ruskovce – Pravotice.

Vďaka tomu bude možné presmerovať tranzitnú dopravu mimo intravilán mesta priamo na rýchlostnú cestu R2. „Nová križovatka prinesie nielen zlepšenie podmienok pre tranzitnú dopravu, ale odbremení Bánovčanov od zvýšeného hluku a smogu z dopravy,“ dodal riaditeľ úseku prípravy a člen predstavenstva NDS Tomáš Mateička.

