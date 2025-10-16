V Bánovciach nad Bebravou pribudne nová križovatka, NDS vyhlásila súťaž za vyše šesť miliónov eur

Národná diaľničná spoločnosť vo štvrtok vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu križovatky R2 Bánovce – východ. Predpokladaná hodnota zákazky je necelých päť miliónov eur bez DPH (6,15 mil. eur s DPH). Nová križovatka zlepší dopravnú situáciu v meste a najmä zásadne odbremení Bánovce nad Bebravou od tranzitnej dopravy.
Nová križovatka podľa NDS vytvorí alternatívu pre miestnu cestu prvej triedy, ktorá je už na hranici kapacitných možností. V rámci križovatky sa postaví odbočovacia a pripájacia vetva, ktorými sa doprava napojí na existujúci úsek R2 Ruskovce – Pravotice.
Vďaka tomu bude možné presmerovať tranzitnú dopravu mimo intravilán mesta priamo na rýchlostnú cestu R2. „Nová križovatka prinesie nielen zlepšenie podmienok pre tranzitnú dopravu, ale odbremení Bánovčanov od zvýšeného hluku a smogu z dopravy,“ dodal riaditeľ úseku prípravy a člen predstavenstva NDS Tomáš Mateička.