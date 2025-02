MHD v Poprade bude jazdiť pre rekonštrukciu mosta so zmenami, viaceré linky pôjdu inou trasou

Viaceré linky mestskej hromadnej dopravy v centre Popradu budú od soboty 15. februára premávať so zmenami. Dôvodom je uzávera mosta na Ulici 1. mája pre jeho rekonštrukciu. Upozornil na to dopravca na sociálnej sieti s tým, že výluka bude platiť až do odvolania.

Ako vyplýva zo zmluvy mesta so zhotoviteľom zverejnenej 6. decembra 2024 vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, na projekt rekonštrukcie mosta a lávok pre peších na Ulici 1. mája pôjde takmer 1,5 milióna eur s DPH. Práce by mali byť zrealizované do 150 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Náhradná zastávka

Väčšina liniek MHD bude pre práce premávať inou trasou. Podľa dopravcu budú všetky spoje na svojej trase vynechávať zastávky Hviezdoslavova, Okresný úrad a Dom kultúry, okrem linky č. 2.

„Zastávka Dom kultúry bude vynechávaná na tých spojoch, ktorých predchádzajúca, respektíve nasledujúca zastávka je Okresný úrad. Pre všetky tieto spoje zároveň platí, že budú zastavovať na náhradnej zastávke Alžbetina. Zastávka bude situovaná pri bývalom Tatrakone a bude označená prenosným označníkom. Zároveň upozorňujeme, že táto zastávka je len jednosmerná a bude obsluhovaná spojmi len v smere z autobusovej stanice do centra mesta,“ uviedol.

Upravili odchody spojov

Linka č. 2 bude podľa neho po novom obsluhovať obojsmerne aj zastávku Dom kultúry. „Odchody spojov boli upravené tak, aby jednotlivé odchody boli vo väčšine trasy linky rovnaké. Všeobecne platí, že z autobusovej stanice budú spoje odchádzať o pár minút neskôr, a naspäť na stanicu budú prichádzať o pár minút skôr,“ ozrejmil ďalej dopravca.

Výnimku však podľa neho predstavuje linka MHD č. 5, ktorá bude mať kvôli lepšej orientácii poposúvané časy v celej trase, no len v smere Autobusová stanica – Stráže. Bez zmien bude premávať len linka č. 4. a 6.

Most je v zlom stave

Betónový most ponad rieku Poprad na Ulici 1. mája bol podľa sprievodnej správy k projektu zverejnenej vo vestníku postavený pravdepodobne v roku 1934. V súčasnosti je už v zlom stavebno-technickom stave. Jeho rekonštrukcia je plánovaná v celom rozsahu.

V prípade lávok pôjde o opravu spodnej stavby a výmenu nosných oceľových konštrukcií. Na rekonštrukciu oboch lávok, ako aj mosta, bolo podľa samosprávy v roku 2022 vydané stavebné povolenie a rovnako vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu.

Pôvodný zhotoviteľ odstúpil

Mesto ešte v danom roku vyhlásilo verejné obstarávanie. Práce mali stáť podľa Centrálneho registra zmlúv viac ako 1,67 milióna eur vrátane DPH. Podľa dokumentov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie si pôvodný zhotoviteľ síce stavenisko prevzal, vzápätí na to navrhol odstúpenie od zmluvy, a to z viacerých dôvodov.

Medzi nimi uviedol napríklad prehodnotenie termínov potrebných na technologické prestávky či harmonogramu postupu výstavby na základe komunikácie so subdodávateľmi prác, ako aj dodávateľmi materiálu o predpokladaných lehotách dodávky.

Samotný proces hľadania nového dodávateľa prác v rámci ďalšieho verejného obstarávania predĺžili v minulosti podľa vyjadrenia samosprávy opakované námietky pôvodného zhotoviteľa.