Diaľnicu D1 v smere z Bratislavy na Žilinu čaká víkendová uzávierka, začnú práce na presmerovaní dopravy -VIDEO

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne tento víkend s presmerovaním dopravy na obchádzkové trasy v rámci rozširovania diaľnice D1 pred Bratislavou. Uzávera sa dotkne úseku v smere z Bratislavy na Žilinu a potrvá od piatka 28. februára do pondelka 3. marca. Doprava bude presmerovaná na cestu I/61, známu ako Stará Senecká.

Práce na presmerovaní dopravy si vyžiadajú úplnú víkendovú uzáveru D1 od Zlatých Pieskov po križovatku Bernolákovo (Triblavina). Už v piatok ráno sa uzavrie vetva z D4 na D1, pričom doprava z D4 bude smerovaná na R7 a následne na D1 cez Prístavný most. Uzávera samotnej diaľnice D1 začne v piatok o 20:00 a potrvá do pondelka do skorých ranných hodín.

Počas uzávierky sa zrealizuje demontáž a montáž betónových zvodidiel a vyznačia sa nové dopravné značenia. Od pondelka budú motoristi z Bratislavy nasmerovaní na novú obchádzkovú trasu, pričom na začiatku obchádzkovej trasy bude doprava vedená v dvoch jazdných pruhoch.

Víkendová uzávera sa koná počas západoslovenských jarných prázdnin, čo umožňuje uzavrieť menej frekventovaný smer z Bratislavy na Žilinu. Opačný smer ostáva bez obmedzení. Uzávera je však závislá od počasia, a v prípade nepriaznivých podmienok, ako je dážď alebo nízka teplota vozovky, sa môže odložiť.