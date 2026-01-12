ÚVO odmieta argumenty o národno-štátnych záujmoch. Pri zrušení súťaže na Turany – Hubová vraj nehrali rolu

Národno-štátne záujmy nie sú pojmom, s ktorým by pracovala legislatíva verejného obstarávania, a preto nemohli byť zohľadnené ani pri rozhodovaní o zrušení užšej súťaže na diaľničný úsek Turany – Hubová. Vyplýva to zo stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v reakcii na verejné vyjadrenia, ktoré zazneli po rozhodnutí predsedu úradu z minulého mesiaca. Úrad pripomína, že štátne orgány sú podľa Ústavy SR viazané zásadou legality a môžu konať len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon.
Stanovisko odbornej komisie
ÚVO v tejto súvislosti zároveň upozorňuje, že súčasná vládna koalícia novelizovala zákon o verejnom obstarávaní už dvakrát a v oboch prípadoch ponechala predsedovi úradu oprávnenie meniť rozhodnutia vydané v prvom stupni. Platí to aj pri strategických zákazkách, o ktorých v prvom stupni rozhoduje podpredseda úradu pre strategickú agendu menovaný vládou.
Rozhodovanie predsedu ÚVO sa začalo na základe podnetu jedného zo záujemcov o účasť v súťaži, ktorý smeroval proti rozhodnutiu podpredsedu pre strategickú agendu. Opodstatnenosť tohto podnetu potvrdila aj osobitná komisia, ktorá pôsobí ako odborný poradný orgán predsedu úradu.
„V právnom prostredí demokratického štátu je potrebné rešpektovať kompetencie jednotlivých orgánov,“ zdôraznil predseda úradu Peter Kubovič.
Ďalší postup a reakcia na kritiku
Úrad zároveň poukázal na to, že verejný obstarávateľ sa v snahe dosiahnuť zmenu už obrátil na Správny súd, pričom rozhodnutie tohto súdu bude ÚVO rešpektovať. Ako dodal Kubovič, opätovné vyhlásenie užšej súťaže so zmenenými podmienkami je otázkou niekoľkých týždňov.
„V čase rozhodovania predsedu o danom podnete však NDS ešte ani nevyhodnotila prvú etapu zrušenej súťaže, t. j. neboli predložené ani cenové ponuky uchádzačov. Preto vyjadrenia o dvojročnom zdržaní procesu z dôvodu konania úradu považujeme za zavádzajúce,“ dodal Kubovič.