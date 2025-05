Únia autodopravcov pripravuje protestné zhromaždenie, žiadajú zrušenie transakčnej dane

Dopravcovia združení v Únii autodopravcov Slovenska (UNAS) pripravujú od nedele 1. júna protestné zhromaždene na hraničnom priechode Brodské. Ako informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková, zástupcovia rezortu s predstaviteľmi únie absolvovali niekoľko rokovaní v snahe vyjsť im v ústrety a zabrániť prípadným obmedzeniam v doprave.

Valorizácia mýta

Minister dopravy SR Jozef Ráž vo štvrtok emailom reagoval na dve hlavné požiadavky autodopravcov. K požiadavke nezvyšovať mýto do konca aktuálneho volebného obdobia uviedol, že do roku 2019 existoval legislatívny mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa mýtne sadzby pravidelne každý rok valorizovali.

„Ak by tento mechanizmus valorizácie pokračoval, znamenalo by to, že dopravcovia by na mýte zaplatili o približne 310 miliónov viac,“ pripomenul Ráž.

Minister potvrdil prísľub z minulého roka, kedy sa ministerstvo kompromisne zaviazalo mýto do konca aktuálneho volebného obdobia nezvyšovať a nevalorizovať, hoci väčšina štátov Európskej únie výšku sadzby každoročne zvyšuje. Úprava však nastane v súvislosti s novou európskou smernicou.

Zlúčenie sadzieb

„Musím uviesť, že zvýšenie mýta nastane až od 1.7.2025, to znamená že dopravcovia mali viac ako rok na prispôsobenie sa podmienkam podľa novej európskej smernice Eurovignette, čím dostali dopravcovia maximálny možný čas na prispôsobenie sa novým podmienkam,“ uviedol Ráž.

K požiadavke na zlúčenie sadzieb mýta pre emisné triedy Euro 0 až Euro IV minister upozornil, že táto požiadavka nebola vznášaná počas žiadneho z legislatívnych procesov, vrátane medzirezortného pripomienkovania. Zdôraznil, že takýto krok by bol v rozpore s cieľmi smernice Eurovignette aj s environmentálnymi záväzkami Slovenska. Zároveň však ministerstvo deklarovalo ochotu preveriť možnosť zlúčenia emisných tried u Európskej komisie.

Začatie protestu

„Ministerstvo dopravy SR v priebehu budúceho týždňa osloví Európsku komisiu s otázkou, či by bolo možné tieto emisné triedy zjednotiť a zároveň zabezpečiť súlad s transpozíciou smernice. Po doručení stanoviska sme pripravení pokračovať v rokovaniach,“ dodal Ráž.

Ako v piatok ráno potvrdil predseda UNAS Stanislav Skala, členovia združenia uplatnia v nedeľu 1. júna po 22:00 svoje ústavné právo na zhromažďovanie a začnú svoj protest v priestore bývalého hraničného priechodu Brodské – Břeclav. Účelom avizovaného zhromaždenia na diaľnici D2 má byť vyjadrenie nesúhlasu s politikou vlády SR voči slovenským autodopravcom, ktorá má podľa UNAS diskriminovať domácich dopravcov oproti dopravcom z iných krajín.

Nesúhlas s novými daňami

Únia zároveň nesúhlasí so zavádzaním nových daní a poplatkov, najmä transakčnej dane a nových zložiek mýtneho poplatku. UNAS nateraz avizuje protest v obmedzenej forme tak, aby nebola blokovaná medzinárodná doprava. V prípade neriešenia požiadaviek je pripravený prikročiť k zintenzívneniu protestov.

„V prípade, že kompetentné orgány nepristúpia na seriózny dialóg k riešeniu problémov autodopravcov, je UNAS pripravený svoje protestné zhromaždenie rozšíriť. Po rokovaní s ministerstvom dopravy si rezort splnil svoje záväzky a teraz ide len o zrušenie transakčnej dane, ktorá spadá pod ministerstvo financií,“ uviedol Skala.