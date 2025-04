Rážovo ministerstvo zanalyzuje najhoršie mosty, na ich opravu podpísalo zmluvu vo výške 7,6 milióna eur

Ministerstvu dopravy SR sa podarilo vybrať firmu, ktorá zanalyzuje všetky mosty na cestách I. triedy v štyroch najhorších kategóriách stavebno-technického stavu. S víťazným konzorciom vedeným firmou Wood & Company, ktoré určí koľko a ktoré konkrétne mosty sa opravia, podpísalo v pondelok zmluvu vo výške 7,6 milióna eur. Predpokladaná hodnota zákazky bola 9,6 milióna eur.

Stovky sú v havarijnom stave

Ako informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková, Slovenská správa ciest spravuje 1 772 mostov. V zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave je 857 z nich.

Zazmluvnená poradenská firma vypracuje štúdiu realizovateľnosti a určí kritéria, podľa ktorých sa budú vyberať mosty na opravu a následne spracuje ich zoznam. Týka sa to mostov v štyroch najhorších kategóriách stavebno-technického stavu od uspokojivého až po havarijný. Dokopy ich je viac ako 1 100.

„Sme o krok bližšie k tomu, aby boli mosty v správe štátu v lepšom stave. Ak sa tento model ukáže ako správny, vieme know-how ponúknuť aj samosprávam,“ uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž.

Posúdi dopravné obmedzenia

Poradenská firma ďalej posúdi možné dopravné obmedzenia pri opravách mostov a bude ich koordinovať s Národnou diaľničnou spoločnosťou, Slovenskou správou ciest a samosprávnymi krajmi.

„Budeme klásť dôraz na to, by boli tieto opravy a obchádzkové trasy dobre naplánované,“ zdôraznila Poláčiková. Výstupy majú byť hotové do konca tohto roka. Následne ich posúdi Ministerstvo financií SR. Rezort dopravy, podľa výstupov zo štúdie uskutočniteľnosti, spracuje spolu s víťazným uchádzačom súťažné podklady a dokumentáciu na výber koncesionára.