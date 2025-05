Fico navštívil ministerstvo dopravy a pochválil Ráža. Prezradil, aké sa budú otvárať diaľničné úseky - VIDEO, FOTO

Ministerstvo dopravy SR plánuje do konca roka odovzdať do užívania šesť nových diaľničných a rýchlostných úsekov. Rezort pod vedením ministra Jozefa Ráža tak pokračuje v napĺňaní cieľov programového vyhlásenia vlády, ktoré boli za rok a pol od nástupu súčasného kabinetu splnené na 40 percent. Po kontrolnom stretnutí s ministrom dopravy to vo štvrtok uviedol predseda vlády SR Robert Fico.

Medzi stavbami sú aj kľúčové úseky D1 a R2

Medzi pripravovanými stavbami, ktoré chce ministerstvo dopravy dokončiť do konca roka, sú úseky D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala a Hubová – Ivachnová. K odovzdaniu majú byť pripravené aj úseky rýchlostných ciest R2 Kriváň – Mýtna a R3 Tvrdošín – Nižná, ako aj obchvat Košíc.

Do zoznamu dokončovaných projektov patrí aj kľúčová križovatka D1/D4 pri Bratislave. „Minister dostal za úlohu rozostavať Slovensko, a to sa mu aj podarilo. Považujem za správne, že sme za ministra dopravy angažovali človeka, ktorý nie je priamo napojený na stranícke štruktúry. Vybrali sme manažéra a tento manažérsky prístup má konkrétne výsledky,“ uviedol Fico.

Reforma zákonov má urýchliť výstavbu

Premiér zároveň ocenil legislatívne reformy v oblasti dopravy. Za prelomový označil zákon o strategických investíciách, ktorý má urýchliť výstavbu infraštruktúrnych projektov a v súčasnosti je doňho zaradených 36 investícií. Ďalším významným krokom je podľa neho prijatie nového stavebného zákona, ktorý má výrazne skrátiť povoľovacie procesy.

Spomenul aj naštartovanie projektu výstavby štátom podporovaných nájomných bytov. Zároveň pokračujú práce na príprave opráv mostov prostredníctvom PPP projektu. „Podľa nášho hodnotenia, ak si zoberieme celý program vlády v oblasti dopravy, tak po roku a pol môžeme konštatovať 40-percentné naplnenie všetkých merateľných cieľov, ktoré máme v programovom vyhlásení vlády,“ povedal Fico.

Minister Ráž informoval, že rezort sa venuje aj príprave ďalších strategických projektov. Ide napríklad o majetkové vysporiadanie súčasného bratislavského prístavu s cieľom výstavby nového, ako aj o plánované rozostavanie obchvatu Prievidze. V oblasti leteckej dopravy chce ministerstvo v tomto roku uzavrieť verejné obstarávanie na letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami. Pravidelná linka by mohla byť spustená už v októbri.