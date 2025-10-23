Autodopravcovia podali na generálnu prokuratúru trestné oznámenie, pri novom mýtnom tendri mohlo dôjsť k porušeniu zákona

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) podala na Generálnu prokuratúru SR žiadosť o prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu v súvislosti s uzatvorením zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a spoločnosťou CzechToll s.r.o. na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory. UNAS vo svojom podaní upozorňuje na možné porušenie zákona a machinácie pri verejnom obstarávaní.
Trestné oznámenie
Ako vyplýva z podaného oznámenia, UNAS žiadosťou adresovanou generálnej prokuratúre nadväzuje na svoje trestné oznámenie z roku 2023, ktoré príslušný vyšetrovateľ odmietol s tým, že verejné obstarávanie nebolo skončené a nie je dôvod na začatie konania vo veci. V súčasnosti je už podľa UNAS súťaž na obstaranie vybudovania elektronického mýtneho systému a jeho technickej podpory ukončená a bola uzavretá dohoda s víťazom tendra, spoločnosťou CzechToll s.r.o..
V zmluve zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv však podľa autodopravcov chýbajú niektoré neoddeliteľné prílohy. Organizácia tvrdí, že zmluva tak nemusela byť uzavretá platne.
Národná diaľničná spoločnosť podľa UNAS pritom už na základe Zmluvy o EMS vyplatila viac ako 59-tisíc eur bez DPH, čím mohli byť naplnené skutkové podstaty trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.
„Z trestného oznámenia z júna 2023 a zo zverejnenej časti Zmluvy o EMS vyplýva, že došlo k zmene podstatnej časti zmluvy v časti poskytnutia licencie k autorskému dielu, a to buď v rámci verejného obstarávania, alebo po jeho skončení, čo je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, na čo poukázal aj Úrad pre verejné obstarávanie vo svojich rozhodnutiach,“ uvádza sa tiež v podnete.
Žiadosť o prešetrenie
UNAS pripomenul aj svoje trestné oznámenie z roku 2019 vo veci uzavretia zmluvy o vybudovaní mýta z roku 2010. Trestné oznámenie v rovnakej veci podal neskôr aj Najvyšší kontrolný úrad.
„Z verejne dostupných informácií je zrejmé, že hlavný zodpovedný za uzavretie nevýhodnej zmluvy nie je trestne stíhaný ako obvinený,“ konštatuje predseda UNAS Stanislav Skala ako podávateľ žiadosti o prešetrenie, v ktorej žiada Generálnu prokuratúru, aby preverila všetky okolnosti uzavretia zmluvy medzi NDS a spoločnosťou CzechToll a v rámci zákonných možností informovala úniu, či bolo v predchádzajúcom prípade týkajúcom sa zmluvy z roku 2010 zastavené, alebo bolo vznesené obvinenie.
Skala zároveň poukázal na to, že štát prostredníctvom NDS vyplatil spoločnosti SkyToll, a.s. za 15 rokov prevádzky mýtneho systému takmer jednu miliardu eur, teda priemerne viac ako 60 miliónov eur ročne, pričom spoločnosť CzechToll, ktorá má tieto služby poskytovať päť rokov za necelých 29 miliónov eur, čiže približne šesť miliónov eur ročne.
„Tieto peniaze mohli byť použité na opravu mostov, teraz ich musia dopravcovia znova zaplatiť zo svojich zvýšených daní. Pýtame sa, kto nesie za to zodpovednosť?,“ uviedol Skala s tým, že spoločnosti SkyToll a CzechToll majú identických konečných užívateľov výhod a ide o právnické osoby personálne prepojené.
Zároveň upozornil na širšie dôsledky takéhoto postupu pre podnikateľské prostredie. „Pri konsolidácii verejných financií sa neprihliada na predražené tendre, ale ministerstvo financií sa snaží nahradiť výpadky zvyšovaním nákladov pre podnikateľov. Neuvedomuje si, že čím viac sa im budú zvyšovať náklady, tým sa stávajú menej konkurencieschopnými a ministerstvo znova nenaplní rozpočet ako sľubovalo,“ dodal predseda UNAS.