Autodopravcovia kritizujú konsolidačné opatrenia vlády, navrhujú redukciu zamestnancov v štátnej správe

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) so znepokojením prijala návrhy vlády na konsolidáciu verejných financií. Podľa Únie kabinet rezignoval na šetrenie vo verejnej správe a najväčšie bremeno preniesol na občanov a podnikateľov.
Organizácia v tejto súvislosti kritizuje prezamestnanosť v štátnej a verejnej správe, ktorá je podľa nej pre Slovensko neúnosná. „Je nehorázne, aby sa štátni zamestnanci, ktorí neprodukujú žiadne hodnoty, konkrétne príslušníci policajného zboru, domáhali protestami valorizácie svojich platov v budúcom roku. Ide o tých, ktorí nechránia a nepomáhajú, ale protizákonnými postupmi a zastrašovaním bránili autodopravcom v uplatnení ich ústavného práva na zhromažďovanie,“ uviedol predseda UNAS Stanislav Skala.
UNAS tiež upozorňuje na dlhodobo nevýhodnú zmluvu na prevádzku elektronického mýta za takmer 100 miliónov eur ročne, pričom nové mýto má byť prevádzkované približne 15-krát lacnejšie. Únia zároveň odmieta, aby celé bremeno druhého konsolidačného balíka znášali občania cez vyššie dane, odvody a poplatky.
„Redukciou štátnych zamestnancov na vyšších, a najmä centrálnych orgánoch, by sa dosiahli úspory podstatne vyššie ako sú niektoré opatrenia navrhované v konsolidačnom balíčku,“ konštatuje Skala. Podľa neho súčasné daňové a odvodové zaťaženie presahuje 50 percent príjmov obyvateľov a firiem, pričom by sa mal jeho rast zastaviť alebo maximálne kopírovať infláciu.
Únia autodopravcov preto vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby do návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026 zakomponovali päťpercentné krátenie výdavkov všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií oproti roku 2025.
„Takéto solidárne opatrenie prispeje k prijatiu ostatných konsolidačných opatrení verejnosťou,“ vysvetlil predseda UNAS. Zároveň žiada, aby vláda v prípade plánovaného deficitu nad tri percentá HDP nepredkladala rozpočet s vyššími výdavkami na štátnu správu oproti predchádzajúcemu roku.