Nové sadzby mýta zaťažia dopravcov aj spotrebiteľov. Jediným víťazom sa stáva vláda, tvrdia autodopravcovia

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) upozorňuje, že od 1. júla vstúpili do platnosti nové sadzby mýta, ktoré podľa združenia výrazne zaťažia slovenských dopravcov a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľov.

Mýtne sadzby sa podľa UNAS v dôsledku zmien zavedených na základe politiky Green Dealu EÚ zvýšia v priemere o 40 percent, pričom najviac postihnú regionálnych dopravcov s technicky starším vozovým parkom.

Zvýšené náklady povedú k rastu cien tovarov

Ako upozorňuje predseda UNAS Stanislav Skala vo vyhlásení združenia, zvýšené náklady budú musieť autodopravcovia preniesť do cien za dopravu, čo podľa jeho slov nevyhnutne povedie k rastu cien tovarov. „Občania by sa mali pripraviť na zvýšenie cien. Jediným víťazom sa stáva vláda a jej ministerstvo financií, ktorému sa zdvihnú príjmy do rozpočtu,“ upozornil Skala.

Podľa UNAS budú dopravcovia po novom platiť nielen samotné mýto, ale aj násobné vrstvy zdanenia. „Občan v cene dopravy zaplatí spotrebnú daň z motorovej nafty, následne mýto, z oboch sa ešte vyrubí daň z pridanej hodnoty (DPH), a nakoniec aj transakčná daň, ktorá sa platí aj zo spotrebnej dane, mýta a DPH,“ uvádza UNAS. Združenie považuje túto formu zdaňovania za neúmernú záťaž pre podnikateľov aj konečných spotrebiteľov.

UNAS ako profesné združenie autodopravcov pripomína, že už v minulosti požadovalo, aby bola emisná trieda EURO IV zaradená do jednej výhodnejšej kategórie, čo by pomohlo zmierniť dopady pre menších a regionálnych dopravcov, ktorí nemajú možnosť tak často obnovovať vozový park ako veľké firmy v medzinárodnej doprave.

Kritika dlhoročných výdavkov štátu

V súvislosti s mýtom UNAS zároveň kritizuje dlhoročné výdavky štátu na prevádzku mýtneho systému. „Štát platí prevádzkovateľovi mýta na Slovensku približne 100 miliónov eur ročne, pritom po zavedení nového mýta bude štát platiť len šesť miliónov eur ročne za tú istú činnosť,“ uviedol predseda UNAS a poukázal na zmluvu z roku 2010, ktorú označuje za nevýhodnú.

Zároveň kritizuje pomalé vyšetrovanie kauzy súvisiacej s mýtnym systémom. „Napriek zisteniam Najvyššieho kontrolného úradu SR už štyri roky vyšetrujú toto bezbrehé plytvanie štátnymi prostriedkami a napriek skutkovo jednoduchému stavu nie je prípad uzavretý,“ konštatuje Skala. Združenie dodáva, že transparentnosť a efektívnosť nakladania s verejnými zdrojmi je naďalej otázna.