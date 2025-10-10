Na diaľnici D2 v Bratislave sa tvoria kolóny, vjazd z Dúbravky je dočasne uzatvorený

Obmedzenie potrvá predbežne do 11.00.
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na diaľnici D2 v Bratislave. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, vzhľadom na zhoršujúcu sa dopravno-bezpečnostnú situáciu na diaľnici, spočívajúcu v tvorbe rozsiahlych kolón a výskytu viacerých udalostí v cestnej premávke, dočasne uzatvorili vjazd na diaľnicu D2 z ulice Alexyho v Dúbravke. Obmedzenie potrvá predbežne do 11.00.

Za účelom prijatia ďalších opatrení budeme situáciu v danom mieste monitorovať a následne analyzovať,“ konštatujú policajti. Vodičov žiadajú o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia. Na prejazd im odporúčajú využiť alternatívne trasy cez Lamačskú cestu, Hramincovu alebo Karloveskú ulicu.

