Tunel Horelica na D3 prejde pravidelnou jesennou údržbou, vodiči sa prevezú po obchádzkových trasách

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripravuje pravidelnú jesennú údržbu v tuneli Horelica na diaľnici D3. Práce budú prebiehať počas posledného septembrového víkendu, a to nepretržite od piatka 26. septembra od 20:00 do nedele 28. septembra.
Ako informovala NDS, úsek diaľnice od tunela Horelica po križovatku Podzávoz bude počas dvoch dní úplne uzavretý. Údržba zahŕňa čistenie tunelového ostenia, vozovky, chodníkov, služobného chodníka, odvodňovacieho systému a ďalších súčastí. Súčasťou bude aj vykonanie odborných prehliadok a skúšok technologického vybavenia, systémov FM rádiovej komunikácie a stavebných objektov v súlade s technickými predpismi.
Počas uzávierky bude doprava vedená po vyznačených obchádzkových trasách. V smere z Čadce do Žiliny budú vozidlá pred tunelom presmerované z cesty I/11A na I/11B (tzv. malý obchvat Čadce) s pokračovaním po I/11 až po mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou.
Zo smeru Žilina – Čadca bude doprava odklonená z I/11A cez obec Oščadnica po ceste III/2013 na cestu I/11 a následne po I/11B späť na I/11A. Vjazd a výjazd z diaľnice bude možný v križovatke Podzávoz.