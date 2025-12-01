Tragická udalosť na koľajniciach, počas práce prišiel o život zamestnanec Železníc Slovenskej republiky

V podtatranskej Štrbe v pondelok počas práce na koľajniciach prišiel o život zamestnanec Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Informovali o tom z ich odboru komunikácie a marketingu. Podľa predbežných informácií išlo o kontrolóra trate, ktorý v čase nehody vykonával pravidelnú kontrolu koľají.
Tragédia sa stala v čase prechodu dvoch vlakov dvojkoľajným úsekom. „Náš zamestnanec pri snahe vyhnúť sa prechádzajúcemu vlaku vošiel do priechodného prierezu druhej koľaje, kde došlo k stretu s rýchlikom a následnému pracovnému úrazu s následkami nezlučiteľnými so životom,“ uviedli železnice.
Podľa ich vyjadrenia úzko spolupracujú s príslušnými orgánmi na objasnení všetkých okolností udalosti. „Robíme všetko pre to, aby bolo celé nešťastie dôkladne vyšetrené,“ dodali.