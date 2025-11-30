Tragédia na železničnej stanici v Česku. Nákladný vlak zrazil dvoch robotníkov. Jeden zomrel

Podľa hovorcu záchrannej služby Marka Hylebranta zraneného muža pri vedomí so stredne ťažkými zraneniami previezli do nemocnice.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
Na železničnej stanici v českom meste Brandýs nad Labem – Stará Boleslavv sa v sobotu večer stala tragédia, keď nákladný vlak zrazil dvoch pracovníkov, ktorí pripravovali výluku. Jeden muž zomrel na mieste, druhý utrpel zranenia. Nehodu vyšetruje železničná inšpekcia. Informuje o tom web Novinky.cz.

„Vlak zrazil dvoch zamestnancov železníc, pričom jeden zomrel a druhého previezli do nemocnice. Dychová skúška rušňovodiča bola negatívna,“ povedal hovorca stredočeskej polície Pavel Truxa. Podľa hovorcu záchrannej služby Marka Hylebranta zraneného muža pri vedomí so stredne ťažkými zraneniami previezli na chirurgické oddelenie Fakultnej nemocnice Kráľovské Vinohrady v Prahe.

Generálny inšpektor Železničnej inšpekcie Jan Kučera povedal, že v čase nehody na mieste pracovali traja robotníci.

