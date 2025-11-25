ŽSR riešili niekoľko prípadov lomov koľajníc, ide o najčastejší technický problém počas zimy

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali počas uplynulých dní niekoľko prípadov výskytu lomov koľajníc spôsobených prudkými teplotnými výkyvmi.
Za posledných desať dní eviduje správca železničnej infraštruktúry päť takýchto prípadov, pričom najnovší bol odhalený v utorok na výhybni Slatinka.
Ide o najčastejšie technické problémy počas zimy
Ako informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, lomy koľajníc patria k najčastejším technickým problémom zimného obdobia na železnici. Vznikajú najmä v dôsledku nízkych teplôt, keď oceľ stráca pružnosť a je náchylnejšia na poškodenie.
Expresné vlaky Bratislava - Košice zrýchlia, nový grafikon železníc prináša aj významné zmeny v regionálnej doprave
„Hoci ide o vážny jav, ktorý si vyžaduje okamžitý odborný zásah, z pohľadu infraštruktúry je relatívne bežný a technicky dobre zvládnuteľný,“ skonštatovala Lániková. Príkladom podľa nej je aj medializovaný prípad z úseku Malá Lodina – Kysak, ktorý železničiari odhalili o 10:39 a už o 12:10 bola doprava obnovená.
Prípravy na zimu trvajú od polovice októbra
Železnice pripomínajú, že zimná prevádzka podľa ich predpisov trvá od 1. novembra do 30. apríla. Na zimu sa pripravujú už v polovici októbra a jednotlivé odborné útvary pracujú podľa presných postupov určených pre nízke teploty a náročné poveternostné podmienky.
„Súčasťou prípravy je dokumentácia všetkých vykonaných opatrení, kontrol, odporúčaní aj prípadných prekážok, ktoré sa počas predošlých sezón vyskytli,“ uviedla hovorkyňa.
Typické zimné komplikácie
Okrem lomov koľajníc patria medzi typické zimné komplikácie aj popadané stromy, snehové jazyky či poruchy technických zariadení spôsobené mrazom. Mimoriadnu pozornosť si vyžadujú výhybky, ktoré sa chránia najmä elektrickým ohrevom. Tam, kde ohrev nie je, zabezpečujú zamestnanci ich manuálne čistenie.
Koľajisko v Pezinku je po zrážke vlakov opäť sprejazdnené, oprava stála takmer milión eur – VIDEO, FOTO
Traťový stav v zimných mesiacoch kontrolujú pochôdzkari aj odborné tímy bezpečnosti a krízového riadenia. Náhodné kontroly vykonávajú aj pracovníci Ministerstva dopravy SR. Zároveň sa venuje pozornosť bezpečnému pohybu cestujúcich a zamestnancov na nástupištiach a priecestiach, ktoré môžu byť pri námraze a snežení šmykľavé.
Bezpečnosť je prioritná
ŽSR zdôrazňujú, že extrémne teplotné podmienky preverujú železničnú infraštruktúru počas celého roka. V lete sa môžu oceľové koľajnice naopak rozťahovať a spôsobiť vybočenie koľaje, preto sa v rizikových úsekoch vykonávajú teplotné pochôdzky, zavádzajú preventívne obmedzenia rýchlosti a na niektorých miestach sa využíva aj náter koľajníc bielou farbou, ktorý znižuje ich povrchovú teplotu.
Správca infraštruktúry ubezpečuje, že bezpečnosť dopravy je prioritou a v prípade mimoriadnych udalostí sa vždy zasahuje okamžite tak, aby boli následky pre prevádzku čo najmenšie.
„Železnice Slovenskej republiky včasnými preventívnymi kontrolami a rýchlym zásahom pri mimoriadnych udalostiach minimalizujú riziká, ktoré extrémne teplotné podmienky môžu na koľajisku spôsobovať,“ dodala Lániková.