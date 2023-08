Tender na obchvat Sabinova sa zasekol, štátni cestári posúdia pri víťazovi potenciálny konflikt záujmov

Slovenská správa ciest (SSC) zrušila výsledok vyhodnotenia ponúk v 1,5 roka trvajúcej verejnej súťaži na výstavbu obchvatu Sabinova na ceste prvej triedy I/68.

Opätovne vyhodnotí ponuku úspešného uchádzača, za ktorého začiatkom roka určila združenie stavebných spoločností v skupine Hochtief.

Potenciálny konflikt záujmov

Štátni cestári uňho posúdia potenciálny konflikt záujmov, pričom to majú vyhodnotiť preskúmateľným spôsobom, prípadne prijať primerané opatrenia na odstránenie možného konfliktu záujmov.

Informovali o tom v dokumentoch zákazky s tým, že im to nariadil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Toto rozhodnutie majú vykonať do 60 dní od jeho právoplatnosti 31. júla, čiže do konca septembra.

Úrad začal kontrolovať postup SSC v tendri na zhotoviteľa sabinovského obchvatu na základe vlastného podnetu pred uzavretím zmluvy po vyhodnotení ponúk ešte koncom januára.

Zároveň vtedy vydal predbežné opatrenie o tom, že lehoty v tendri neplynú, pričom na rozhodnutie mal tridsať dní od predloženia dokumentácie verejného obstarávania.

Prostriedky z Európskej únie

Celkové odhadované náklady na výstavbu preložky hlavnej cesty okolo Sabinova v dĺžke takmer desať kilometrov majú výšku 61,2 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Cestári chceli so stavebnými prácami plánovanými na tri roky začať v tomto roku, financovať ich majú aj s využitím prostriedkov Európskej únie.

Prvé miesto s najnižšou cenou

Verejnú súťaž na zhotoviteľa vyhlásili ešte vlani vo februári, ponuky v päťkrát predĺženej lehote pred rokom začiatkom augusta predložilo šesť uchádzačov.

Podľa ich poradia zverejneného koncom januára tohto roka na prvom mieste s najnižšou cenou bolo spomínané združenie spoločností Hochtief SK, s.r.o., Bratislava, Hochtief CZ, a.s., Praha a Hochtief Infrastructure, GmbH, so sídlom v nemeckom Essene.

Dve posledné z nich majú na Slovensku svoje organizačné zložky. Cestári neuviedli výšku navrhnutých cien ani u ďalších piatich uchádzačov.

Ponuky predložili podľa poradia ešte spoločnosti Metrostav DS, a.s., Doprastav, a.s., skupina v zložení Eurovia SK, a.s., Košice, Strabag, s.r.o., Bratislava, SMS, a.s., Banská Bystrica a Eurovia CS, a.s., – organizačná zložka Slovensko v Košiciach. Nasledovali Váhostav – SK, a.s., a skupina Budimex S.A., Varšava a Budimex Slovakia, s.r.o., Bratislava. Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk bola navrhovaná zmluvná cena s DPH.