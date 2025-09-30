V Prešove na Royovej ulici dokončili cyklochodník za 417-tisíc eur, stavbu odovzdali s predstihom - FOTO

V Prešove odovzdali do užívania nový chodník a cyklochodník na Royovej ulici, ktorý vytvoril prepojenie s ulicou Zlatobanskou. Hodnota investície predstavuje 417-tisíc eur s DPH, väčšinu financujú eurofondy. Dielo od júna zhotovila spoločnosť Metrostav DS a.s., Bratislava, pričom pôvodne malo byť dokončené až v januári 2026. Stavbu sa tak podarilo ukončiť s niekoľkomesačným predstihom.
V lokalite pribudlo vyše pol kilometra komunikácií pre peších a cyklistov. Projekt zahŕňal aj chodník pre peších, nové verejné osvetlenie, prekládku oznamovacieho vedenia a výsadbu zelene. Primátor Prešova František Oľha vyzdvihol rýchlosť výstavby.
Výstavba cyklotrasy v obci Štrba napreduje, dokončenie prác predpokladajú na koniec októbra
„Urobili sme ju v extrémne krátkom čase. Po Wolkerovej ulici je to druhý projekt, ktorý sme dokončili výrazne skôr. Tento cyklochodník je dôležitou súčasťou cyklistickej infraštruktúry v meste Prešov a zároveň pripravujeme jeho napojenie zo Solivaru, ktoré sa prepojí s cykloželezničkou na Sigord,“ uviedol Oľha.
Podľa primátora je cieľom mesta v budúcom roku rozšíriť sieť cyklochodníkov o ďalších sedem až osem kilometrov. Medzi prioritami je prepojenie so susednými Ľuboticami, pokračovanie cyklotrasy na Jesennej ulici smerom na Delňu do IPZ Záborské či rozšírenie cyklocesty na Wolkerovej ulici až k Jazdeckému areálu.
Oľha dodal, že mesto pripravuje aj projektovú dokumentáciu pre pokračovanie európskej trasy Eurovelo 11 smerom od mestskej haly do Hanisky, na ktorú by sa napojila trasa Prešovského samosprávneho kraja so smerovaním až do Košíc „Všetky tieto plány sú v stave buď pred súťažou, ktorú spustíme čo najskôr, alebo v projektovej príprave,“ dodal primátor.