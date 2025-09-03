Slovenská správa ciest začala s modernizáciou cesty pri Stropkove, oprava má zvýšiť bezpečnosť

Slovenská správa ciest (SSC) začala veľkoplošnú modernizáciu 5,5 kilometra dlhého úseku cesty I/15 od Stropkova po križovatku ciest I/15 a I/21. Oprava má zvýšiť bezpečnosť a komfort cestnej premávky. Celkové náklady predstavujú 2,24 milióna eur s DPH.

Zhotoviteľom je združenie Východ Eurovia – Doprastav Eurovia SK, a.s. Podľa SSC práce potrvajú 65 dní. Po ich skončení bude na vozovke vyznačené nové vodorovné dopravné značenie. Doprava je v úseku riadená striedavo svetelnou signalizáciou, prípadne regulovčíkmi.

Ako informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč, práce odštartovali odfrézovaním starého krytu vozovky. Nasledovať bude recyklácia podkladových vrstiev na mieste, aplikácia spojovacieho postreku a uloženie dvoch asfaltovo-betónových vrstiev vozovky – ložnej a obrusnej.

Modernizácia zahŕňa aj výškovú úpravu uličných vpustí, kanalizačných poklopov a rezanie a tesnenie dilatačných škár,“ uviedol Trepáč.

