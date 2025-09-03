V Seredi začnú búrať most na ceste I/62, uzatvorený bol viac ako dva roky

V Seredi začnú v stredu búrať most na ceste I/62, ktorý vedie ponad železničnú trať Galanta – Leopoldov. Z tohto dôvodu bude od stredajšieho popoludnia predbežne do soboty 6. septembra úplne uzatvorená dočasná lávka pre chodcov a cyklistov. Samotné búranie mosta sa začne približne medzi 16:00 a 20.00. Práce budú prebiehať nepretržite niekoľko dní, a to aj počas nočných hodín.
Náhradná autobusová doprava
„Chodci a cyklisti budú presmerovaní na dočasný bezpečný priechod cez železničnú trať, ktorý sa nachádza pri cintoríne, na vyústení medzi ulicami Pažitná a Kasárenská. Táto trasa bude sprístupnená do času trvania demolácie stavby nad železnicou,“ informovala Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi.
Na bezpečnosť tam budú dohliadať príslušníci mestskej polície. Železničná doprava medzi Sereďou a Galantou je od utorka 2. septembra do nedele 7. septembra prerušená. Vlaky na tomto úseku nahradila náhradná autobusová doprava (NAD). Cestujúci musia počítať s meškaním približne 15 minút.
Nový most na ceste I/62
Most z roku 1950 zatvorila Slovenská správa ciest na základe stanoviska statika 11. mája 2023. Statik označil stav mosta za kritický, nebezpečenstvo mohlo podľa neho hroziť nielen vodičom áut, ale aj cyklistom a chodcom.
Slovenská správa ciest dala most podoprieť a od 1. septembra 2023 ho otvorila aspoň pre chodcov a cyklistov, obnovená bola aj železničná doprava pod ním. Nový most na ceste I/62 v Seredi pre Slovenskú správu ciest postaví spoločnosť Doprastav za takmer 8 miliónov eur, na práce má jeden rok. Spoločnosť už postavila dočasnú lávku pre chodcov a cyklistov.