Cesta za obcou Ďurďoš je znovu prejazdná, kamenný priepust v havarijnom stave opravili

Prešovský samosprávny kraj (PSK) do výstavby nového priepustu a úprav investoval zo svojho rozpočtu 175-tisíc eur.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vranov nad Topoľou
Cesta za obcou Ďurďoš (okres Vranov n/T.) v smere na Giraltovce je po niekoľkých mesiacoch znovu prejazdná. Foto: www.facebook.com
Vranov nad Topľou Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Vranov nad Topľou

Cesta za obcou Ďurďoš (okres Vranov n/T.) v smere na Giraltovce je po niekoľkých mesiacoch znovu prejazdná. Krajskí cestári tu ukončili stavebné práce na kamennom priepuste, ktorý bol v havarijnom stave v dôsledku opakovaného nadmerného zaťažovania nákladnou dopravou. Prešovský samosprávny kraj (PSK) do výstavby nového priepustu a úprav jeho okolia investoval zo svojho rozpočtu 175-tisíc eur.

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, priepust na ceste II/556 museli cestári uzavrieť ešte v apríli. Dôvodom bol havarijný stavebno-technický stav, keď sa odvalila časť zvislej steny klenbovej konštrukcie a uvoľnený zásyp prenikol do jej vnútra. Prevádzka úseku nebola možná, pretože hrozilo zrútenie klenby.

V súčasnosti je úsek znovu prejazdný, starý priepust sa stal minulosťou a nahradil ho nový objekt,“ skonštatovala Jeleňová. Práce realizovala Správa a údržba ciest PSK v náročnom teréne, v šesťmetrovej hĺbke.

Zahŕňali odstránenie pôvodného objektu, vybudovanie nového podložia a osadenie železobetónového prefabrikovaného rámového priepustu. Na úseku v dĺžke 120 metrov vznikli nové vrstvy vozovky, pri vtokovej a výtokovej strane priepustu vybudovali gabiónové múry a okolie obložili lomovým kameňom a betónovými prahmi.

Viac k osobe: Daša Jeleňová
Firmy a inštitúcie: PSK Prešovský samosprávny kraj (VÚC)
Okruhy tém: Dopravné obmedzenia Oprava cesty

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk