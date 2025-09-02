Cesta za obcou Ďurďoš je znovu prejazdná, kamenný priepust v havarijnom stave opravili

Cesta za obcou Ďurďoš (okres Vranov n/T.) v smere na Giraltovce je po niekoľkých mesiacoch znovu prejazdná. Krajskí cestári tu ukončili stavebné práce na kamennom priepuste, ktorý bol v havarijnom stave v dôsledku opakovaného nadmerného zaťažovania nákladnou dopravou. Prešovský samosprávny kraj (PSK) do výstavby nového priepustu a úprav jeho okolia investoval zo svojho rozpočtu 175-tisíc eur.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, priepust na ceste II/556 museli cestári uzavrieť ešte v apríli. Dôvodom bol havarijný stavebno-technický stav, keď sa odvalila časť zvislej steny klenbovej konštrukcie a uvoľnený zásyp prenikol do jej vnútra. Prevádzka úseku nebola možná, pretože hrozilo zrútenie klenby.
„V súčasnosti je úsek znovu prejazdný, starý priepust sa stal minulosťou a nahradil ho nový objekt,“ skonštatovala Jeleňová. Práce realizovala Správa a údržba ciest PSK v náročnom teréne, v šesťmetrovej hĺbke.
Zahŕňali odstránenie pôvodného objektu, vybudovanie nového podložia a osadenie železobetónového prefabrikovaného rámového priepustu. Na úseku v dĺžke 120 metrov vznikli nové vrstvy vozovky, pri vtokovej a výtokovej strane priepustu vybudovali gabiónové múry a okolie obložili lomovým kameňom a betónovými prahmi.