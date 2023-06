SaS odmieta predĺženie zmluvy so SkyToll-om, je stále nevýhodná a ministerstvo za Doležala s tým nespravilo vôbec nič

Zmluva na mýtne služby s firmou SkyToll je pre štát stále nevýhodná aj po tom, ako ju Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opäť predĺžila na budúci rok.

Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS), pričom podľa nej to znamená, že predchádzajúce vedenie ministerstva dopravy neurobilo v tomto smere absolútne nič, keď nedokázalo za celý čas nájsť za firmu náhradu. Kontrakt mal vypršať koncom minulého roka, teraz je predĺžený do konca roka 2024.

Ministerstvo s tým nerobilo vôbec nič

„Malo sa na tom začať robiť oveľa skôr, na čo sme neustále upozorňovali. S predĺženou zmluvou, aj keď štát tvrdil, že sa bude postupne vypínať, nesúhlasíme,“ uviedol tímlíder liberálov pre dopravu Ladislav Matejka. Bývalé vedenie rezortu dopravy podľa neho malo dôrazne trvať na vysúťažení novej firmy.

„Celý čas vedeli o tom, že zmluva ešte z čias Smeru je pre štát extrémne nevýhodná, no nič v tejto veci nerobili,“ podotkol Matejka. Keby mal podľa neho štát z výberu mýta viac peňazí, tým viac by mohol investovať tam, kde to je skutočne potrebné.

Ukážka rozkrádania a nevýhodnej dohody

Výsledkom nečinnosti vedenia rezortu, ktoré mala pod sebou Sme rodina, je podľa zástupcu strany fakt, že občania budú aj naďalej platiť zo svojich daní predražené služby.

„A to navyše súkromnej spoločnosti, ktorá je napojená na pochybných ľudí,“ tvrdí Matejka s tým, že stále platí, že hneď, ako to bude možné, sa budú snažiť zmluvu vypovedať.

„Zmluva je ukážkou rozkrádania a nevýhodnej dohody pre štát. Ak to bude na stole, budeme sa zmluve intenzívne venovať. Sme totiž presvedčení, že neexistuje zmluva, ktorá by bola nevypovedateľná,“ dodal Matejka.