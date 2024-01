Letecké spojenie medzi Bratislavou a Aténami je prerušené, obnovené však bude ešte pred začiatkom letnej sezóny

Pravidelné letecké spojenie medzi Bratislavou a Aténami je po necelých štyroch mesiacoch od jeho obnovenia momentálne prerušené.

Grécky národný letecký dopravca Aegean Airlines bude pokračovať v prevádzkovaní tejto linky pred skončením aktuálneho zimného, respektíve pred začiatkom nového letného letového poriadku. Slovenská a grécka metropola tak budú znova letecky priamo prepojené od marca.

„Aegean obnoví spojenie Bratislava – Atény od 4. marca v rovnakom režime, ako fungovalo v roku 2023, teda dvakrát týždenne v pondelok a vo štvrtok,“ potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Tóthová. „Aegean Airlines majú zatiaľ oficiálne vyžiadané sloty do konca letného letového poriadku 2024,“ dodala.

Rôzni prevádzkovatelia letov

Letná letová sezóna trvá tradične od konca marca do záveru októbra. Pravidelnú linku medzi Bratislavou a Aténami začala grécka letecká spoločnosť prevádzkovať vlani v polovici septembra. Pre lety dvakrát týždenne využívala nové lietadla Airbus A320 a A321neo, pričom let do Atén trval približne dve hodiny.

Zatiaľ posledná rotácia letov na linke pred jej takmer dvojmesačným prerušením bola 8. januára. Niektoré lety z Bratislavy do Atén v závere minulého roka zabezpečovali aj ďalšie dve letecké spoločnosti. „Lety Air Explore a Sky Express v zimnom období sú samostatné chartrové lety do Atén a Solúna,“ potvrdila Tóthová.

Letecké spojenie Bratislavy s Aténami pred pandémiou prevádzkoval nízkonákladový dopravca Ryanair do začiatku roka 2020. Aegean vlani prepravil celkovo 15,5 milióna cestujúcich, čo bolo medziročne viac o 26 %. Z toho na medzinárodných linkách zaznamenal viac ako deväť miliónov pasažierov pri náraste oproti roku 2022 o 29 %.

Dobrý rok pre grécky cestovný ruch

Spoločnosť na svojom portáli o tom informovala s tým, že vnútroštátna osobná doprava sa zvýšila o 22 %, čiže na vyše šesť miliónov osôb.

Z medzinárodného letiska v Aténach a späť Aegean prepravil spolu takmer 13 miliónov cestujúcich, ich počet vzrástol o 27 %. Sieť liniek dopravcu sa rozšírila na 180 destinácií v 49 krajinách, pričom pribudlo cez 30 nových medzinárodných destinácií.

„Rok 2023 bol ďalším dobrým rokom pre Aegean a grécky cestovný ruch,“ povedal generálny riaditeľ leteckej spoločnosti Dimitris Gerogiannis.

„Budeme naďalej dôsledne pracovať na tom, aby sme našim cestujúcim ponúkli viac možností, zlepšili zážitok z cestovania, ale aj rozšírili produkt cestovného ruchu, aby dynamické tempo spoločnosti a krajiny bolo zachovaná v novom roku aj napriek výzvam,“ dodal šéf Aegean.