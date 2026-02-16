Rekonštrukcia hlavnej stanice v Bratislave sa posúva, železnice vybrali projektanta za takmer 2,1 milióna eur

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili verejnú súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu bratislavskej hlavnej stanice. Zákazku získala spoločnosť Dopravoprojekt, a.s. Bratislava s ponukou vo výške necelých 2,1 milióna eur bez DPH (2,58 mil. eur s DPH).
Ako vyplýva z údajov vo Vestníku verejného obstarávania SR, predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na viac ako 2,75 milióna eur bez DPH (3,38 mil. eur s DPH). Do verejnej súťaže sa zapojili traja uchádzači, pričom najvyššia predložená ponuka dosiahla 2,18 milióna eur bez DPH (2,68 mil. eur s DPH). Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia celková cena za celý predmet zákazky. Víťaz zákazky zverejnenej 13. októbra 2025 bol vybraný 29. januára 2026 a zmluva o dielo bola uzavretá 10. februára 2026.
Rozsah a obsah projektovej dokumentácie
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni stavebný zámer a projekt stavby v podrobnostiach vykonávacieho projektu vrátane geodetického zamerania, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu. Dokumentácia musí byť spracovaná tak, aby spĺňala požiadavky na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia Ministerstva dopravy SR a zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby.
Súčasťou plnenia je aj zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení, stanovísk a súhlasov dotknutých orgánov, ako aj prípadné predĺženie alebo opätovné vydanie rozhodnutí podľa nového stavebného zákona. Projektová dokumentácia musí riešiť stavbu komplexne vrátane technologických zariadení, prekládok inžinierskych sietí, organizácie výstavby, protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či kybernetickej bezpečnosti.
Termíny vypracovania a dohľad
Lehota na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie je sedem mesiacov od písomnej výzvy obstarávateľa. Následne má zhotoviteľ zabezpečiť právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a overenie projektu stavby do dvoch mesiacov od schválenia dokumentácie. Autorský dohľad bude vykonávaný počas realizácie stavby až do vydania právoplatného kolaudačného osvedčenia.
Zákazka nie je financovaná z fondov Európskej únie. Úspešný uchádzač ju bude realizovať s využitím subdodávateľov, pričom hodnota subdodávok predstavuje 611-tisíc eur, teda necelých 30 percent z celkovej ceny. Na plnení sa budú podieľať spoločnosti Reming Consult a.s. Bratislava, Design Engineering, a. s. Bratislava, Energocentrum, s.r.o Vrútky. a H & W Invest s.r.o. Bratislava.