Regionálna železničná doprava bude ekologickejšia, ZSSK objednala dodávku elektro-batériových vlakov

ZSSK plánuje súpravy nasadiť v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.
ZSSK: Objednáva batériové jednotky
Zľava: Člen predstavenstva a riaditeľ sekcie údržby a opráv ZSSK Miroslav Klich, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová, podpredseda predstavenstva Škoda Group Tomáš Ignačák a riaditeľ pre obchodný región Škoda Group Ivo Gurňák počas podpisu zmluvy na batériové elektrické vlaky (BEMU) pre 157 sediacich cestujúcich na regionálnych tratiach s ETCS systémom Level 2, ktoré zásadne prispejú k modernizácii a ekologizácii železničnej dopravy. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje nasadiť batériové jednotky v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, ale aj podľa prevádzkových potrieb, najskôr v roku 2028. Bratislava, 3. december 2025.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podpísala zmluvu na dodávku batériových elektrických jednotiek (BEMU), ktoré majú výrazne modernizovať a ekologizovať regionálnu železničnú dopravu. Štátny dopravca plánuje získať 16 vlakov v hodnote približne 144 miliónov eur bez DPH (viac ako 177 miliónov eur s DPΗ), pričom súčasťou kontraktu je aj opcia na ďalších 20 súprav.

Prevádzka začne o tri roky

Víťazom verejného obstarávania je konzorcium Škoda Group a ŽOS Trnava. Účinnosť zmluva nadobudne až po zabezpečení financovania z Programu Slovensko. Ako informovala ZSSK, nové jednotky budú určené pre regionálne trate s európskym zabezpečovacím systémom ETCS Level 2 a poskytnú 157 miest na sedenie.

ZSSK ich plánuje nasadiť v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, prípadne podľa potreby aj inde. Prevádzka by sa mala začať v roku 2028. Súpravy budú vybavené klimatizáciou, moderným informačným systémom, Wi-Fi, ako aj väčším priestorom na bicykle a kočíky. Batériové vlaky budú môcť jazdiť aj na úsekoch bez trakčného vedenia vďaka akumulátoru, ktorý doplní energiu získavanú z elektrifikovaných tratí.

Kľúčový projekt

ZSSK ich plánuje využiť najmä ako náhradu za súčasné dieselové súpravy, čo prinesie bezemisnú prevádzku a nižšiu ekologickú záťaž. Podľa dopravcu by nasadenie týchto vlakov malo znížiť emisie oxidu uhličitého o 130 miliónov kilogramov ročne. Štátna tajomníčka rezortu dopravy Denisa Žiláková označila projekt za kľúčový pre ekologickú a modernú železnicu.

Ide o projekt, ktorý prepája inovatívne technológie s udržateľnou mobilitou a zároveň efektívne využíva európske zdroje. Verím, že nové batériové jednotky prinesú vyšší komfort cestujúcim, znížia emisie a pomôžu rozvoju verejnej dopravy v regiónoch, kde nie je elektrifikovaná infraštruktúra.“ Generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová dodala, že dopravca bude prvý na Slovensku, kto cestujúcim ponúkne bezemisné elektro-batériové vlaky.

Bezemisná doprava

Tento projekt zapadá do vízie modernej a udržateľnej železnice, ktorá prináša vyšší komfort cestujúcim a lepšie technické i pracovné podmienky pre našich zamestnancov,“ uviedla Piňosová. Podľa podpredsedu predstavenstva Škoda Group Tomáša Ignačáka ide o technologicky overené riešenie, ktoré už funguje v Nemecku, Rakúsku aj Česku. Očakáva, že nasadenie týchto vlakov na Slovensku prinesie nárast počtu cestujúcich.

V batériových vlakoch vidíme rýchlu a realistickú cestu k bezemisnej regionálnej doprave na Slovensku. Spájajú výhody klasických elektrických jednotiek s prevádzkou na neelektrifikovaných tratiach, bez nutnosti vysokých investícií do infraštruktúry,“ skonštatoval Ignačák.

Na Slovensku je z približne 3 630 kilometrov železničných tratí elektrifikovaných len 1 585 kilometrov. ZSSK považuje batériové jednotky za efektívny spôsob, ako zlepšiť dopravnú obslužnosť aj v regiónoch, kde elektrifikácia chýba alebo je len čiastočná.

