ComfortJet vchádza aj na slovenské koľaje, moderný vlak bude jazdiť na linke Praha – Bratislava – Budapešť – FOTO

Na linke Praha – Bratislava – Budapešť začne od decembra premávať najnovšia medzinárodná súprava ComfortJet, ktorá má cestujúcim priniesť výrazne vyšší štandard komfortu a moderných služieb. Nový vlak v pondelok na bratislavskej hlavnej stanici spoločne predstavili Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), České dráhy (ČD) a maďarské železnice (MÁV).
Parametre a kapacita novej súpravy
Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, ComfortJet je deväťčlánková súprava dlhá 237 metrov s kapacitou 555 miest na sedenie, z toho 99 v prvej triede. Ďalších 18 miest je v reštauračnom vozni.
Vlak dosahuje maximálnu rýchlosť 230 km/h, vyznačuje sa tichou jazdou, bezbariérovosťou a prechodnými priestormi po celej dĺžke súpravy. Na Slovensku bude jazdiť rýchlosťou do 140 km/h, v Česku do 160 km/h, čo zodpovedá možnostiam infraštruktúry.
Podľa podpredsedu predstavenstva ZSSK Rastislava Glasu nový vlak predstavuje ukážku toho, ako môže vyzerať moderné cestovanie vlakom. „ZSSK plánuje do budúcna nasadiť obdobné moderné súpravy aj na vnútroštátnu linku z Košíc do Bratislavy, aby sme rovnaký komfort priniesli aj cestujúcim v rámci Slovenska,“ uviedol Glasa.
Člen predstavenstva ČD Jiří Ješeta zdôraznil, že ComfortJety začnú jazdiť aj do Bratislavy a Budapešti najneskôr do polovice decembra, pričom ďalšie spoje zabezpečia vlaky Railjet. Námestník generálneho riaditeľa MÁV László Reich pripomenul, že ročne cestuje medzi tromi krajinami takmer pol milióna cestujúcich. „Pre nás, Čechov, Slovákov a Maďarov, je aj dnes prirodzené cestovať medzi našimi krajinami vlakom namiesto lietadla či auta,“ uviedol Reich.
Výbava a komfort na palube ComfortJetu
Vybavenie ComfortJetu zahŕňa klimatizovaný veľkopriestorový interiér, ergonomické sedadlá, elektrické a USB zásuvky, Wi-Fi, okná prepúšťajúce mobilný signál, palubný informačno-zábavný portál, priestor pre 12 bicyklov a väčšie batožiny či detské kino. Súprava má moderný reštauračný vozeň a je plne bezbariérová. Vlak je schválený pre prevádzku v siedmich európskych krajinách a podľa partnerov predstavuje nový štandard železničnej dopravy v regióne.
Od 14. decembra dôjde na linke (Berlín) – Praha – Bratislava – Budapešť k rozsiahlej modernizácii. Desať spojov Metropolitan bude po novom jazdiť v kategórii Railjet, dva z nich zabezpečia nové ComfortJety. Celkovo zostane na linke 18 spojov, vrátane vlakov EuroCity, nočných EuroNight spojov a Metropolitanu Slovenská strela.
„ZSSK očakáva, že nasadenie moderných súprav na tejto medzinárodnej trase zvýši záujem o cestovanie vlakom a prispeje k posilneniu cezhraničnej mobility medzi krajinami,“ dodal Baček.