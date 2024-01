Ráž chce obmedziť pôsobnosť ÚHP, opozícia sa obáva predražených projektov (video)

Úloha Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri posudzovaní výhodnosti veľkých investičných projektov by mala byť obmedzená. Mal by sa k ním vyjadrovať už len na začiatku prípravy. Ministerstvo dopravy SR to navrhuje v pripravovanom novom zákone o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície.

Úloha Útvaru hodnoty za peniaze

„Doteraz sa pri všetkých projektoch nad určitú sumu v zmysle zákonov o rozpočtových pravidlách vyjadrovali vo viacerých fázach k tomu, či daný projekt je alebo nie je prínosom z pohľadu nákladov a toho, koľko prináša,“ povedal na sociálnej sieti vo videu o zamýšľanom obmedzení pôsobnosti Útvaru hodnoty za peniaze minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

„Túto úlohu bude mať ÚHP v podstate na začiatku projektu jednoznačne danú a ďalej už sa v procese vyjadrovať k investícii nebude,“ uviedol.

Podľa poslanca Kišša ide o zlú správu pre daňovníkov

Expert a poslanec Národnej rady SR Štefan Kišš (Progresívne Slovensko) označil plánované obmedzenie hodnoty za peniaze pri rozhodovaní o investičných projektoch za zlú správu pre daňovníkov.

„Robiť projekty bez dôslednej analýzy znamená predražené a horšie projekty,” tvrdí Kišš, ktorý šesť rokov ÚHP viedol. Návrh ministra Ráža obmedziť hodnotenie iba na začiatok projektov zníži schopnosť projekty zlepšovať a upozorňovať na nevýhodné investície.

„Ohrozuje tak efektívne investovanie verejných peňazí, na ktoré sa všetci skladáme z našich daní,” varuje Kišš.

Dôležitosť dodržiavania princípov hodnoty za peniaze

ÚHP na projektoch hodnotených v roku 2022 odhalil šetrenie v objeme vyše 650 miliónov eur. Kišš upozornil, že pre zlú finančnú situáciu a rapídne stúpajúci dlh je dodržiavanie princípov hodnoty za peniaze dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

„Investovať musíme na základe objektívnych faktov, nie na základe dojmov. Bez zapojenia odborníkov to nepôjde a nepremyslené projekty môžu skončiť ako bájna diaľnica do Košíc, ktorá po desaťročiach stále nestojí,” zdôraznil Kišš s tým, že vláda pokračuje v znásilňovaní verejných inštitúcií.

Stavebná revolúcia

Zákon o strategických investíciách má podľa ministerstva dopravy výrazne skrátiť prípravu všetkých dôležitých stavieb. Pripravované zmeny označuje ako stavebnú revolúciu. Dôležitú súčasť už schválenej stavebnej reformy, resp. revolúcie v tomto odvetví – nový stavebný zákon chce pritom stopnúť a jeho určenú účinnosť posunúť z 1. apríla tohto roka minimálne o rok a viac.

Stavebný zákon je úzko previazaný so zákonom o územnom plánovaní a tzv. zberným zákonom upravujúcim desiatky rôznych zákonov, tie majú byť účinné v prijatom termíne 1. apríla.