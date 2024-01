Rezort dopravy podporí nové letecké linky, možno sa bude opäť lietať medzi Bratislavou a Košicami

Ministerstvo dopravy SR chce podporiť prvé plánované pravidelné letecké linky. Dopravcom môže poskytnúť príspevok ako motiváciu na začatie prevádzkovanie leteckého spojenia.

Letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) potvrdil, že vyhlásia výzvu s podporou na zriadenie najprv dvoch uvažovaných liniek. Ide o nové letecké spojenie zo švédskeho Göteborgu do Košíc, ako záväzku voči automobilke Volvo, a tiež o obnovenie domácej linky medzi Bratislavou a Košicami.

„Ministerstvo dopravy bude iniciovať ako prvé dve linky. Vyhlásime otvorenú výzvu, kde sa môžu letecké spoločnosti uchádzať o našu podporu pri leteckej linke Göteborg – Košice,“ povedal vo videu ministerstva dopravy Ráž. Ako pripomenul, táto priama linka je záväzkom Slovenska z medzinárodnej zmluvy na vybudovanie závodu automobilky Volvo pri Košiciach. Volvo má v Göteborgu svoju centrálu.

„Druhá linka, ktorú dlhodobo Slovensko z nášho pohľadu potrebuje, je letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami,“ uviedol minister dopravy.

Čaká sa na podpis od prezidentky

Podporiť nové pravidelné letecké spojenia medzi letiskami na Slovensku a v zahraničí aj v rámci vnútroštátnej dopravy má umožniť novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. Národná rada SR ju schválila tento týždeň 16. januára, ak ju prezidentka SR Zuzana Čaputová podpíše, účinná bude 1. februára.

„V prvom rade si treba pod tým predstaviť možnosť Slovenska finančne podporiť akékoľvek linky, ktoré sú v rámci letísk na Slovensku, a takisto akúkoľvek linku medzi iným štátom a SR,“ poznamenal Ráž.

Finanční pomoc pre letiská a letecké spoločnosti

Poskytnutie príspevku pre leteckých dopravcov na začatie prevádzkovania leteckého spojenia musí byť podľa ministra v súlade s pravidlami Európskej únie v oblasti štátnej pomoci, keďže letecká doprava je plne liberalizovaná.

Podľa usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti pomoc na začatie činnosti pre leteckého dopravcu môže pokryť až 50 % letiskových poplatkov týkajúcich sa trasy maximálne počas troch rokov.

„Oprávnené náklady sú letiskové poplatky, ktoré vznikli v súvislosti s trasou,“ priblížil už skôr Ráž.

Budúcnosť leteckých liniek

Vznik či obnovenie leteckých liniek bude závisieť od záujmu dopravcov o ich prevádzkovanie a od ich využitia, poskytnutie príspevku na ne zas od súhlasu Európskej komisie. O podpore ďalších možných leteckých spojení sa minister nezmienil. Napríklad Bratislava, na rozdiel od Košíc, nemá pravidelné letecké spojenie s Prahou ani Varšavou.

Zo slovenskej metropoly nie sú priame vzdušné linky ani do Nemecka, Francúzska, Španielska, či na sever Európy. Súvisí to aj s blízkosťou najmä viedenského, ale aj budapeštianskeho letiska, odkiaľ možno letieť nielen do celej Európy.