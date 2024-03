Rezidentské parkovanie v Trnave rozšíria do mestskej časti Tulipán

Mesto Trnava bude po januárovom neplatnom referende o zrušení parkovacej politiky pokračovať v regulácii parkovania v ďalších zónach.

Možnosti pre návštevy

V stredu 20. marca bude prezentovať systém regulácie obyvateľom z lokality Tulipán, v ktorej budú po dokončení dopravného značenia vytvorené rezidentské zóny s označením H11 a H12. Stretnutie s obyvateľmi bude o 17:00 v priestoroch Základnej školy s materskou školou na Ulici Maxima Gorkého.

Cieľom stretnutia je podľa trnavskej radnice oboznámiť verejnosť s fungovaním regulácie parkovania a s výhodami, ktoré rezidenti, teda obyvatelia s trvalým pobytom v regulovaných zónach, získavajú. Zástupcovia mesta budú na stretnutí tiež informovať o možnostiach parkovania pre návštevy a zodpovedia aj ďalšie otázky, ktoré súvisia so zmenami parkovania v riešených lokalitách.

Zvýhodnenie domácich

Bude tiež možnosť pripomienkovania projektovej dokumentácie dopravných zmien. Parkovanie v ďalších dvoch zónach bude regulované až po dokončení zvislého aj vodorovného dopravného značenia.

Trnava začala so zavádzaním rezidentského parkovania, ktoré zvýhodňuje domácich pred ľuďmi prichádzajúcimi do mesta, v lete 2021 na malom sídlisku v blízkosti centra mesta a odvtedy ho postupne rozširuje do ďalších zón. Proti tomu vznikla petícia za vyhlásenie miestneho referenda „o zrušení a odmietnutí súčasnej parkovacej politiky mesta Trnava“.

Mestské zastupiteľstvo referendum s piatimi otázkami vyhlásilo, konalo sa 13. januára. Zúčastnilo sa ho 30,41 percenta z 53 246 oprávnených voličov, referendum tak bolo neplatné.