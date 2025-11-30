Železničná stanica v Kežmarku opäť slúži verejnosti, rozsiahla rekonštrukcia zachovala jej historický ráz - FOTO

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili komplexnú rekonštrukciu výpravnej budovy železničnej stanice v Kežmarku, ktorá je súčasťou Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.
Obnovený objekt zachováva historický vzhľad, no zároveň poskytuje moderný štandard pre cestujúcich aj zamestnancov. Budova už od tohto týždňa je po modernizácii sprístupnená verejnosti.
Rekonštrukcia stála 2,55 milióna eur
Ako informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, rekonštrukcia stála 2,55 milióna eur bez DPH a správca železničnej infraštruktúry ju financoval z vlastných zdrojov. Realizovala ju spoločnosť Stavoconzult z Michaloviec a trvala 12 mesiacov od odovzdania staveniska v októbri 2024.
Železničná stanica v Kežmarku dostala novú podobu, otvoria ju už čoskoro
„Cieľom rekonštrukcie stanice v Kežmarku bolo najmä zlepšiť technický stav budovy, jej funkčnosť a komfort pre cestujúcich či zamestnancov, ale aj zachovať jej estetický vzhľad,“ uviedla Lániková.
Obnova strechy aj vymenená dlažba
Práce zahŕňali komplexnú obnovu strechy, fasády, vestibulu, sociálnych zariadení či vnútorných priestorov. Pôvodná strešná krytina bola nahradená medeným opláštením, opravili sa historické vitráže, vymenili okná a dvere a doplnili ochranné mreže.
Historická železničná stanica v Kežmarku sa dočká obnovy, budovu zrekonštruujú za takmer dva milióny eur (video+foto)
Vymenená je dlažba pod perónovým prístreškom a opravený bol drevený prístrešok. Súčasťou modernizácie bolo aj vybudovanie kamerového systému, rozhlasu, informačných technológií a elektrickej prípojky. Rekonštrukcia zároveň zlepšila energetickú efektívnosť objektu.
Stanica v Kežmarku patrí medzi významné železničné stavby regiónu, pričom jej história siaha do 19. storočia. Pôvodná budova vznikla v roku 1889 pri výstavbe trate Poprad – Kežmarok – Spišská Belá. Dnešná monumentálna výpravná budova bola postavená v rokoch 1914 – 1916 podľa návrhu budapeštianskeho architekta Józsefa Pfinna v spolupráci s Istvánom Schöndorferom. Objekt stojí na Michalskom vrchu a je architektonicky doplnený parkom z roku 1922.