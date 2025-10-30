Práce na zavedení nového mýta pokračujú, k efektivite nákladov môžu prispieť aj dopravcovia

Práce na zavedení nového mýtneho systému napredujú. Ak sa podarí udržať súčasné tempo, v druhej polovici roka 2026 sa začne proces preregistrácie dopravcov do nového systému.
Po jeho spustení sa externé náklady na prevádzku mýta výrazne znížia, čo pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) znamená vyšší príjem z mýta určený na investície do údržby diaľnic, environmentálne projekty a zlepšenie komfortu cestovania na slovenských diaľniciach.
Za posledné dva roky sa podľa NDS podarilo liberalizáciou trhu s výberom mýta ukončiť monopol jedného poskytovateľa a aktuálne na Slovensku pôsobia štyria medzinárodní prevádzkovatelia, čo zvyšuje konkurenciu a efektivitu systému.
Vstup medzinárodných poskytovateľov
„Našou kľúčovou prioritou je teraz dokončiť ďalší míľnik v procese znižovania nákladovosti, ktorým je spustenie projektu nového mýta,“ uviedla NDS. Projekt nového mýta bol pripravený v rokoch 2020 až 2022, pričom dve verejné obstarávania sa skončili v roku 2024.
V súčasnosti sa realizujú implementačné práce, ktoré musia zohľadniť nové podmienky, najmä vstup medzinárodných poskytovateľov mýtnych služieb a zavedenie európskej smernice o viaczložkovom mýte, platnej od júla 2025. O konkrétnych úpravách však rozhodne najmä miera zapojenia dopravcov.
Tunel Višňové čakajú už len skúšky a dokončovacie práce, motoristi by sa ním mohli previesť ešte pred Vianocami – VIDEO
„Čím viac budú využívať služby medzinárodných poskytovateľov mýta, o to menšie zmeny nastanú pri zmluvnom nastavení služieb domáceho poskytovateľa,“ vysvetlili diaľničiari.
Hospodárske škody
Pôvodné nastavenie obstarávania vychádzalo z predpokladu, že k medzinárodným poskytovateľom prejde až 90 percent dopravcov. Reálne však ich služby dnes využíva približne 50 percent dopravcov.
Preto je potrebné aktualizovať rámcovú zmluvnú sumu pre dodanie ďalších mýtnych jednotiek, pričom cena za jednotlivú jednotku sa nemení a ide len o vytvorenie priestoru pre zabezpečenie ich vyššieho počtu. Nedostatok jednotiek by totiž podľa NDS mohol spôsobiť významné hospodárske škody v podobe nezaplateného mýta.
Náklady nového systému
Dopravcovia tak budú mať kľúčový vplyv na konečné náklady nového mýtneho systému. V čím väčšej miere budú využívať služby medzinárodných prevádzkovateľov, tým nižšia bude potreba čerpania finančných prostriedkov zo zmluvy s domácim poskytovateľom. S rastúcim využívaním služieb medzinárodných poskytovateľov súvisí aj potreba úpravy maximálneho objemu vyberaného mýta.
Diaľničiari ukončili opravu odvodnenia Prístavného mosta v Bratislave, lávky sú už prístupné
„Po zavedení viaczložkového mýta, a pri znížení predpokladaného využívania služieb medzinárodných prevádzkovateľov, je nevyhnutné rámcovú sumu navýšiť. Dopad zmien však môžu opäť ovplyvniť dopravcovia, ak sa rozhodnú platiť mýto cez medzinárodných prevádzkovateľov,“ dodala NDS.