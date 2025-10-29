Diaľničiari ukončili opravu odvodnenia Prístavného mosta v Bratislave, lávky sú už prístupné

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila opravu odvodnenia na Prístavnom moste v Bratislave. Práce, ktoré si vyžadovali dočasnú čiastočnú uzávierku lávok pre cyklistov a chodcov pod Prístavným mostom, ukončili v predstihu a lávky sú už k dispozícii bez dopravných obmedzení.
Opravu odvodnenia na bratislavskom Prístavnom moste začali diaľničiari začiatkom októbra. Práce sa týkali výmeny odvodňovacieho systému, ktorý zabezpečuje účinné odvádzanie zrážkových vôd z mostnej konštrukcie. Súčasťou prác bolo aj doplnenie kotvenia odvodnenia. „Cieľom opravy bolo zlepšiť technický stav mosta, zvýšiť jeho bezpečnosť a predĺžiť jeho životnosť,“ informovali diaľničiari.
Práce trvali takmer mesiac a prebiehali v dvoch etapách. Najskôr bola uzavretá lávka pre peších na ľavom moste, následne lávka pre cyklistov na pravom moste. Počas trvania prác bola vždy k dispozícii jedna z lávok, ktorá slúžila pre peších aj pre cyklistov.
„Všetky práce boli už ukončené, dokonca v predstihu. Lávky sú už k dnešnému dňu opäť plne prístupné pre verejnosť,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.