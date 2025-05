Práce na moste cez Torysu v Ploskom sú v predstihu, rekonštrukciu by mali dokončiť skôr - FOTO

Práce na moste cez Torysu v Ploskom (okres Košice-okolie) sú v predstihu, rekonštrukciu by mali dokončiť o mesiac skôr. Informuje o tom Košický samosprávny kraj (KSK). Oprava čaká aj cestu tretej triedy III/3336 v intraviláne obce. Košická župa priblížila, že dosiaľ boli na moste zrealizované búracie práce, v súčasnosti pracujú na spodnej stavbe mosta.

„Počas rekonštrukcie bolo nutné pristúpiť k úplnému vylúčeniu dopravy, keďže nebolo možné realizovať práce podľa predloženého technologického postupu. Dôvodom bola nepredvídateľná situácia v podobe nadmerného chvenia. Obmedzenie potrvá až do ukončenia rekonštrukcie, ktorá je naplánovaná v tomto roku,“ upozorňuje KSK.

Ide o jednu z najväčších investičných akcií

Ako uviedol predseda kraja Rastislav Trnka (nezávislý), ide o jednou z najväčších investičných akcií KSK v tomto roku. Doplnil, že košickú župu by oprava v Ploskom mala stáť temer 1,9 milióna eur, no v súčasnosti rokujú so zhotoviteľom diela o znížení nákladov.

„Práce by sme mali ukončiť o mesiac skôr, ako bolo plánované. Jeho rekonštrukcia bola nevyhnutná. V prioritách máme jasno, chceme zvýšiť bezpečnosť a skvalitniť dopravu vo všetkých našich regiónoch,“ dodal Trnka.

Vykonané prieskumy

Pred samotnou rekonštrukciu mosta bol vykonaný prieskum sietí, zameranie územia, dendrologický, geotechnický prieskum aj diagnostika mosta. Ukázalo sa, že most je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, konkrétne v šiestom stupni.

Trojpoľový most z prefabrikovaných nosníkov typu Vloššák pochádza z roku 1974. „Vozovka na moste vykazovala poruchy, ako sieťové trhliny, priečne, pozdĺžne nerovnosti či rozpad betónu,“ vysvetľuje KSK.

Opravou prejde aj opevnenie koryta toku

„Celkovo sa v rámci rekonštrukcie odstránia konštrukčné vrstvy vozovky na moste, zlikvidujú sa zábradlia a poškodené rímsy. Zlikvidujú sa aj vrstvy hydroizolácie či spádového betónu. Následne sa zrealizuje úprava úložných prahov spodnej stavby a záverných múrikov opôr, osadenie nových ložísk, nosníkov, nová spriahajúca doska, hydroizolácia, prechodové oblasti, nové rímsy na moste a nové konštrukčné vrstvy vozovky,“ približuje práce na moste s tým, že zrealizovaná bude aj sanácia všetkých jestvujúcich betónových konštrukcií. Opravou prejde aj opevnenie koryta toku.

Košická župa má tento rok v pláne plánuje opravu 13 mostov a troch úsekov ciest za temer 14,5 milióna eur. Ak sa jej podarí získať nenávratný finančný príspevok, opravené budú aj ďalšie dva mosty a dva úseky ciest za vyše desať 10 miliónov eur.