Košičania, pozor. Linka 29 bude v pracovné dni končiť skôr. Výkopové práce menia trasu

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje na skrátenie trasy autobusovej linky číslo 29 v určitých časoch počas pracovných dní. Ako informuje na svojom webe, dôvodom sú výkopové práce na ulici Široká v mestskej časti Kavečany.

Autobusy číslo 29 budú v dôsledku toho premávať v pracovné dni po skrátenej trase medzi Staničným námestím a Kavečanmi, a to v čase od 8:00 do 14:00. „V smere do ZOO po zastávke Kavečany, Miestny úrad bude pokračovať na zastávku Kavečany, ktorá bude v uvedenom čase jej konečnou a nástupnou zastávkou,“ uvádza DPMK. Zmena potrvá až do ukončenia výkopových prác.